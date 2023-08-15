北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区全面开诊

9月28日，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区迎来全面开诊。当天，洛阳市中西医结合脑病医院、洛阳市中西医结合心血管病医院同步揭牌成立，将更好满足洛阳乃至豫西地区人民群众卫生健康需求。 9月28日，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区迎来全面开诊。当天，洛阳市中西医结合脑病医院、洛阳市中西医结合心血管病医院同步揭牌成立，将更好满足洛阳乃至豫西地区人民群众卫生健康需求。 2022年5月，洛阳市获批国家中医(脑病)区域医疗中心，项目医院为北京中医药大学东直门医院洛阳医院，依托医院为洛阳市中医院。 自今年7月1日试运营以来，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区已接诊心血管、脑病等各类患者10690人次，急诊抢救脑病、心血管、高龄脑出血患者200余例，在脑瘫儿童治疗、康复，先心病卵圆孔未闭封堵技术等领域取得突破进展，16名双聘主任在洛有序开展诊疗活动，医疗服务质量稳步提升，让洛阳百姓在家门口就享受到国家级的优质医疗服务。 北京中医药大学东直门医院洛阳医院实行“一套班子、两块牌子、三个院区、独立运营、统筹发展”的合作模式。目前，东直门医院已先后选派147名专家入驻洛阳医院开展坐诊、查房、学术交流等工作。 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区，是国家中医(脑病)区域医疗中心新建院区，位于伊滨经开区吉庆路以南、高铁大道以北、东棘街以西、西棘街以东区域，建设用地面积共计159.06亩。项目分两期建设，一期建设内容包括医疗综合区、教研行政和康复医学区，设置床位1200张。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超 刘晓霏）