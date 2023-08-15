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洛阳高速交警发布中秋国庆假期重点路段出行提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳高速交警微博 2023.09.28 11:14

　　今日，洛阳高速交警通过官方微博发布重点路段出行提示，自2023年9月29日0时起—10月6日24时止，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小型客车通行费，免费时段以驶离收费站出口的时间为准，假期期间高速公路禁止危险品车辆通行。

　　高速流量分析：

　　预计9月29日上午6:00-11:00、9月30日上午6时-11时为出行高峰时段，返程高峰预计在10月5日-10月6日的15:00-18:00，建议及时引导拟出行的群众错峰出行。

　　高速易拥堵路段：

　　宁洛高速东半幅721至728公里(二广宁洛彭婆互通至伊阙站、洛龙站之间)、二广高速1132至1135公里双幅(吉利孟州站和连霍高速互通之间)、宁洛高速717至697公里双幅(宁洛高速汝阳、伊川段)、洛栾高速洛龙站至伊川西站之间。

　　重点路段提示：

　　宁洛高速东半幅721至728公里(二广宁洛彭婆互通至伊阙站、洛龙站之间)因多条高速汇聚，车流量大，易发生伊阙站上下站拥堵。

　　绕行建议：

　　1.洛卢高速周山站如果出现拥堵，建议绕行宁洛高速高新区站、涧西站；

　　2.二广高速龙门站如果出现拥堵，建议绕行二广高速伊滨站、宁洛高速伊阙站；

　　3.洛栾高速栾川站如果出现拥堵，建议绕行郑栾高速龙峪湾站。

　　温馨提示：济洛西高速孟津服务区、郑栾高速(尧栾西高速)白云山服务区仅提供入厕、热水等服务，目前还不具备餐饮、住宿等功能，请驾驶员合理规划行程。 ⑥
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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