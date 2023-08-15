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博物馆里看戏剧！《听涛大运河》沉浸式戏剧研学项目在隋唐大运河文化博物馆上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.09.28 09:21

　　逛博物馆高深的文物知识看不懂怎么办？除了讲解能否有更好的方式了解博物馆文化？

　　27日，在洛阳隋唐大运河文化博物馆，一场融入隋唐大运河历史文化的戏剧——《听涛大运河》沉浸式戏剧研学项目正式拉开帷幕。戏剧以小人物晏清河的视角，描述了隋唐大运河从修筑到繁华，最后迎来海清河晏新世代的历史进程，形象生动展示了大运河在中国历史上的积极意义，让游客在观赏中了解隋唐大运河前世今生，在感慨中游览、领略隋唐大运河的奔流不息、魅力无穷。

　　据悉，《听涛大运河》沉浸式戏剧研学项目由洛阳隋唐大运河文化博物馆联合洛阳瞻云文化传媒有限公司合作策划，是洛阳隋唐大运河文化博物馆研学教育的新尝试，整体创作历时半年，旨在发挥博物馆城市历史文化的展示平台作用，有效解决“专家学者能看明白，普通游客看不太懂“见物不见人，故事性不强”等问题短板，将沉浸式研学作为吸引更多观展游客的新方法，传播大运河魅力，坚定文化自信。

　　产品共分为两个部分，本次上演的戏剧为第一部分，45分钟的舞台戏剧，将于今年国庆期间正式上线。第二部分为120分钟的沉浸式戏剧互动体验，两部分互为表里，将于2023年11月中旬面世。

　　隋唐大运河文化博物馆作为以展示隋唐大运河历史文化的博物馆，自开馆以来，备受游客欢迎，已成为我市热门的文旅打卡地，今年国庆期间，游客可以到博物馆看戏剧，在“晏清河”的世界里体验别样的运河之旅。(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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