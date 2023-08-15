“阳光玫瑰”不安全 是真的吗？

提起有着“葡萄中的爱马仕”之称的阳光玫瑰葡萄，很多人的印象还停留在一个“贵”字。

提起有着“葡萄中的爱马仕”之称的阳光玫瑰葡萄，很多人的印象还停留在一个“贵”字。然而，人红是非多，先是“阳光玫瑰越来越便宜”的消息冲上热搜，曾经零售价高达数百元一斤跌落至10元一斤。

祸不单行，近期网络上又出现阳光玫瑰葡萄农残严重超标的言论。一些网络博主声称，阳光玫瑰葡萄种植过程要打几十次农药；还有人说，阳光玫瑰甜度高是使用甜蜜素，存储时间长是由于泡“药水”……一时间，这些言论充斥着网络，引起消费者的焦虑和恐慌。

那么，这些针对阳光玫瑰葡萄的种种怀疑，是真的吗？带着这些疑问，记者采访了国家葡萄产业技术体系岗位科学家、浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所首席专家王强。

问题一

阳光玫瑰葡萄农药残留超标，生长过程需打几十次农药？

答：不需要。

王强告诉记者，这个说法是没有根据的。在阳光玫瑰葡萄生长周期内，一般使用5-10次农药已经能够保证效果。其次，从种植角度来考虑，阳光玫瑰葡萄的用药时间一般集中在开花期和幼果期，由于开花期、幼果期和收获的间隔期比较长，因此不存在施药间隔期不达标的情况。

“就像人生病要吃药，使用农药是非常正常的防治病害的行为。”王强认为，农残对人体的影响必须考虑到剂量因素，“目前大众对于农药残留存在普遍的认识误区，即‘只要有农残就是不安全的’，这是不准确的。我们会进行风险评估，风险评估的结果就是即使存在农残，只要不超标，农残的量很少，实际上对我们的身体就没有伤害，因为这是科学家们经过多次实验得出的安全数据。”

此外，目前我国高毒农药占所有农药的比例仅有1%左右，且只允许使用在非食用农产品上，因此，用在食用农产品上的农药的毒性已经非常低。“大多数农药的半衰期在7-14天，雨水可以冲刷掉，紫外线阳光也可以分解，所以无须过度担心。”王强补充道。

另一方面，网络上流传事件的真实性值得商榷，即使上述事件属实，也属于极个例现象。近年来，各级农业农村部门严厉打击违规使用禁用药物行为，深入推广葡萄标准化安全生产技术，葡萄种植中使用违禁农药的现象得到有效控制。在葡萄生产过程中，当病虫害发生严重或需要调节葡萄生长发育时，可以使用经过国家登记、允许使用的农药，主要包括杀菌剂和植物生长调节剂。只要科学合理使用农药，葡萄的农药残留不超标，就可以安全食用。

根据农业农村部提供的数据显示，2018-2023年，国家农产品质量安全例行监测工作中共抽取葡萄样品1438批次，共16批次不合格，合格率为98.9%。葡萄合格率保持在98%以上，质量安全状况良好。

2023年，国家农产品质量安全监督抽查已抽取32个葡萄样品。受检企业主要分布于新疆、浙江、江西、江苏、河北等5个省(区)，检测参数包括甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、灭多威、克百威、氟虫腈、乐果、内吸磷、久效磷、水胺硫磷等，监督抽查结果显示，上述32个葡萄样品全部合格。

问题二

阳光玫瑰葡萄能够长久保存是由于泡“药水”？

答：错误。

有网友在网上分享了自己购买的阳光玫瑰葡萄放冰箱长达1个多月都没有腐烂的经历，这也引起了大家的忧虑。

王强介绍，阳光玫瑰葡萄不同于其他品种的葡萄，其具有果肉硬脆的特点，耐贮存、运输，因此本身贮藏期比较长，特别是在保湿无菌冷藏条件下，贮存1个月不腐烂完全是有可能的，专业性大规模贮存时间甚至可达3个月左右。

王强表示，阳光玫瑰葡萄短期贮存通常不需要使用防腐剂，如果需要长期贮存有可能使用二氧化硫缓释片，但用于控制贮存空间病菌的缓释片并不与葡萄接触，从国家葡萄产业技术体系质量安全与营养品质评价岗位团队检测情况来看，未发现葡萄中二氧化硫超标(0.05g/kg)现象。

问题三

阳光玫瑰葡萄口感过甜不正常，是因为使用甜蜜素？

答：不存在。

“阳光玫瑰”葡萄的口感较甜，对此，有人怀疑“阳光玫瑰”葡萄在生产中使用了甜蜜素。

对此，王强向记者介绍，口感较甜是由阳光玫瑰的品种决定。由于其本身具有含糖量较高的特点，通常糖度在20%左右，最高的可达到26%。“尤其是阳光玫瑰葡萄很多采用设施栽培，该方式昼夜温差大，有利于糖分积累，这就使得阳光玫瑰口感会较甜，但绝不可能是由于使用了甜蜜素。”

据他介绍，甜蜜素是一种食品添加剂。一方面，从成本角度来看，在葡萄上使用甜蜜素需要耗费大量人工成本，十分不划算。另一方面，从市场需求来看，葡萄甜度过高目前市场接受也并不高，因此，阳光玫瑰葡萄在实际生产中根本不需要添加甜蜜素。

问题四

阳光玫瑰葡萄使用膨大剂对人体有害？

答：并不是。

王强解释，首先，阳光玫瑰葡萄的品种本身具有颗粒饱满、果粒较大的特点，但这并不是由于使用膨大剂造成的结果，是由其品种本身决定的。

事实上，为了促进葡萄生长，葡萄生产上常常需要使用膨大剂等植物生长调节剂。目前葡萄上正在使用的氯吡脲等常用膨大剂是经过国家批准允许使用的植物生长调节剂，它的毒性对于人体而言非常低。

王强介绍，膨大剂是一种植物内源生长调节剂，许多植物本身含有膨大剂。“有的时候因为植物本身含有内源生长调节剂的量不够，所以我们可以添加从而促进植物的生长发育。”王强说。

王强告诉记者，很多人之所以对膨大剂产生极大的排斥情绪是由于膨大剂属于一种激素，而社会普遍对于激素这个概念比较排斥。“但是使用在葡萄上的膨大剂属于植物激素，与动物激素完全不一样。”

“打个比方，一把钥匙开一把锁，植物激素这把钥匙打不开动物的锁，所以植物激素对人体是没有影响的，这是由化学结构决定的。比如说植物激素来到人体之后，不会产生任何作用反应，最后就排泄出去了。”王强解释。