“村晚”办到家门口 百姓生活乐悠悠

相声、舞蹈、抖音热歌独唱……日前，在中秋、国庆“双节”即将来临之际，由洛龙区文化局联合安乐街道举办的“相约里坊 嗨翻村晚”主题文艺演出，为辖区群众带来了一场家门口的“文化盛宴”。

相声、舞蹈、抖音热歌独唱……日前，在中秋、国庆“双节”即将来临之际，由洛龙区文化局联合安乐街道举办的“相约里坊 嗨翻村晚”主题文艺演出，为辖区群众带来了一场家门口的“文化盛宴”。

安乐街道相关负责人介绍，该街道将立足新时代文明实践所开展多样且有特色的文化活动，助力文化进社区走实走深，将“村晚”真正办成老百姓的“大舞台”。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 史静鸽 张俊望 摄影报道)