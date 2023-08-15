接到居民“订单” 社区书记上门做饭

“蘑菇多泡一会儿。”“出锅前撒点儿葱。”“闺女，少放一点儿盐。”……26日中午12点刚过，从位于涧西区长安路街道长安路一社区(简称长一社区)一拖8号街坊的91岁老人丁芬桃家里，飘出一股饭香，追着这香味儿走进房间，一位白发老人正坐在厨房门口实时“指导”着里面的“红马甲”掌勺。

杨书玲做好饭，让老人尝尝咸淡

“蘑菇多泡一会儿。”“出锅前撒点儿葱。”“闺女，少放一点儿盐。”……26日中午12点刚过，从位于涧西区长安路街道长安路一社区(简称长一社区)一拖8号街坊的91岁老人丁芬桃家里，飘出一股饭香，追着这香味儿走进房间，一位白发老人正坐在厨房门口实时“指导”着里面的“红马甲”掌勺。

“得嘞！”一边接收着老人的“信号”，“红马甲”一边熟练地烹饪着，拿盘子、放调料、擦灶台等一系列动作干净利落，透露出她对这个厨房的熟悉。

“红马甲”名叫杨书玲，是长一社区的党委书记。之所以来丁芬桃老人家当厨师，是因为“受人所托”。约半个月前，社区居民朱晓林找到杨书玲支支吾吾地说出了自己的一个“不情之请”。朱晓林说，她和丈夫都是独生子女，也都60多岁了，平日里，她负责照顾母亲丁芬桃，丈夫在上海负责照顾同样90多岁高龄的婆婆。可最近，婆婆生病卧床，丈夫整日熬在病床边，让她心疼不已，所以她思前想后决定“出一趟远门”，唯独放心不下的就是家中独居的老母亲，“老太太口味刁，不吃外面的饭菜，也不会用天然气，之前用过几次都忘了关火，我不放心，所以能不能……”

“你放心去吧，这事儿交给我们！”还没等朱晓林说完，杨书玲就接过了话茬儿，一口将负责丁芬桃每日吃饭的事儿应了下来。在杨书玲看来，这是她担任社区党委书记以来，社区接到的首份“上门掌勺”服务“订单”，只要事情在自己的能力范围内，对居民“能帮就要帮一把”。就这样，杨书玲成了丁芬桃老人家免费的午间“上门厨师”，这一干就是半个月左右。

“今天吃米饭，明天吃饺子，后面就得给老人换换口味吃顿面条了……”在杨书玲利用午休时间上门给居民当厨师的这段时间里，她每天的生活除了增加上班前买菜这一项，还要琢磨如何变着花样让老人吃饱、吃好。“老人是个细发人，吃东西也讲究养生，我肯定要拿出我最高的厨艺水准。”杨书玲说，老人的养生秘诀就是少油、少盐，基本不吃调味料，这与平时她在家给家人做饭有很大不同，但既然答应了别人，她就要想方设法做到最好，“老人每次说好吃，我就有满满的成就感！”

按照计划，老人的女儿到10月4日才能返洛，中秋、国庆“双节”即将来临，为了妥善照顾好老人，26日下午，杨书玲特意组织召开了一场特殊的党员动员会。 “双节”期间，他们将临时组建党员帮厨志愿服务队，为丁芬桃老人上门做饭及提供其他必要的助老服务，直到把老人安全、健康地交到其家人手中。

长一社区常住人口5800人，其中60岁及以上老人2264人，老年人占比近四成。“接下来，我们准备常态化面向确有急事、困难事的独居老人等，开展上门助餐服务，把社区服务真正做到居民的心坎上。”杨书玲说，目前，社区帮厨志愿服务队的正式组建也已提上日程。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 文/图)