学习“飞地经济” 赴深圳跟班学习国企干部深受启发

近日，我市第二批国企干部赴深圳跟班学习组临时党支部书记、洛阳国宏投资控股集团有限公司副总经理程云雷介绍，不少学员都将“飞地经济”作为跟班学习的重要内容。

学员在“飞地”进驻企业体验体感游戏设备

“‘飞地经济’可以畅通区域间人才、技术等资源要素流动，我们要利用好洛阳在深圳的新一代科创‘飞地’运作平台，充分发挥其‘投资+孵化+招商’的抓手作用，做好产业孵化、招商引资、招才引智等重点工作。”近日，我市第二批国企干部赴深圳跟班学习组临时党支部书记、洛阳国宏投资控股集团有限公司副总经理程云雷介绍，不少学员都将“飞地经济”作为跟班学习的重要内容。

日前正式揭牌的洛阳智慧岛(深圳)科技创新中心，既是洛阳市委、市政府在粤港澳大湾区开设的重要对外“窗口”，也是洛阳发展“飞地经济”的有益探索。该中心位于深圳市南山区同方科兴科学园，由洛阳市人民政府驻深招商引资联络处统筹协调，洛阳国宏投资控股集团有限公司深圳分公司运营发展。

洛阳智慧岛(深圳)科技创新中心“飞地”重点围绕协同创新、产业孵化、招商引资、资源赋能、人才智库、文化交流，搭建“深洛”资源桥梁，实现“深洛”双向赋能。截至目前，该中心已进驻中航光电深圳研发中心、邻山致远资本、同学村创投、芯瞳半导体、久誉精机、灵图闪创、奥格跨境和深圳市手机行业协会等多家企业和机构。

跟班学习国企干部、洛阳龙合投资发展有限公司党委副书记王辉介绍，已经有越来越多的城市在长三角、珠三角地区建立“飞地”，深度对接前沿城市资源。目前，无锡仅在深圳就有20多处“飞地”。“内地城市对高端人才吸引力不足，筑巢引凤效果有限，建设‘飞地’平台相当于到有凤的地方筑巢，实现柔性引才，让人才在深圳为洛阳企业服务。”王辉说。

在深圳紫荆湾私募股权投资基金管理有限公司跟班学习的洛阳城市发展投资集团有限公司成本技术部副经理刘瞻恒说：“我的跟班学习企业也是洛阳‘飞地’的驻场运营商，一些计划来洛的项目，可以先在‘飞地’进行成果转化，成熟之后再到洛阳生产，实现孵化在深圳、产业在洛阳，研发在深圳、转化在洛阳。”

在“飞地经济”发展过程中，“飞入地”与“飞出地”政府部门的心态是不同的，如何处理好两者之间的关系是个大课题。对此，刘瞻恒认为，解决这个问题需要完善利益共享机制，在产业规划、基建、税收分配等方面相互协作，通过双向奔赴，实现协同创新、共赢发展。

“发展‘飞地经济’应抢抓产业变革、建设全国统一大市场带来的机遇，顺应产业创新资源布局的客观规律，在明晰自身产业定位基础上，做好产业规划，以平台汇聚资源，以‘飞地’为阵地融入高能级产业生态，把准产业风口，招引培育风口产业，助力洛阳现代化产业体系建设。”程云雷说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 角亮武 文/图）