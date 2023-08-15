中秋只有月朦胧 “双节”阴雨不停歇

洛阳今日阴天转小雨，局地有中雨，气温16℃～24℃。

昨日，市气象局召开新闻发布会，发布2023年中秋、国庆“双节”天气预报。

自9月22日以来，洛阳出现了持续阴雨天气。根据最新气象资料分析，受副高边缘西南气流及多股地面冷空气扩散的共同影响，2023年中秋和国庆节期间除9月30日前后降水有短暂间歇外，洛阳仍将维持连阴雨天气，气温持续较低，中秋节和国庆末期有两次大风天气。

从全省来看，中秋、国庆期间，我省大部分地区仍将持续阴雨天气，以小雨天气为主，其中29日南部有中到大雨，10月2日黄淮之间有中到大雨。冷空气势力整体不强，风力不大。

中秋节当天，洛阳能看到超级月亮吗？气象部门提醒，当晚洛阳地区或能看到云遮月的朦胧美。

最近几天天气预报

今日：阴天转小雨，局地有中雨，气温16℃～24℃。

明日(中秋)：小雨转多云，西北风4级左右，气温17℃～23℃

9月30日(周六)：多云间晴天，气温15℃～25℃

10月1日(周日)：多云到阴天转小雨，气温15℃～23℃

10月2日(周一)：小到中雨转阴天，气温16℃～20℃

10月3日(周二)：阴天转小雨，气温13℃～21℃

10月4日(周三)：小雨转阴天，气温15℃～19℃

10月5日(周四)：阴天有小雨，偏北风5到6级，气温13℃～17℃

10月6日(周五)：小雨转多云，西北风4级左右，气温12℃～21℃(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)