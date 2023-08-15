洛阳一拖众成： 制造离合器 产品销路广

近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳一拖众成离合器有限公司生产车间内，工人正在生产一批拖拉机离合器。 近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳一拖众成离合器有限公司生产车间内，工人正在生产一批拖拉机离合器。 该企业是国家级高新技术企业、省级“专精特新”企业，致力于制造专业离合器产品，产品可用于20马力~280马力轮式拖拉机、60马力~200马力履带拖拉机及收获机械、重卡等，以其优异的性能立足国内市场，同时打开国外销路，远销东南亚、北美、南美等地。（洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 江娟娟 摄）