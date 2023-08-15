奔跑在新能源赛道上 ——从一场峰会感知洛阳产业格局重塑脉动

一场峰会，带给洛阳产业发展新遐想。

一场峰会，带给洛阳产业发展新遐想。

宁德时代、隆基绿能等130余家全国知名新能源企业参会，张幽彤、卢兰光等业界知名专家发表主旨演讲，石墨烯导电材料生产基地、光电连接器、动力电池装备制造等22个项目集中签约……几天前，2023中国洛阳新能源——伊滨峰会举行，大咖云集、思想交锋、头脑风暴，一股“新”风扑面而来。

新能源，当今时代一个热到发烫的词语。工厂车间用上风电，新能源汽车走进千家万户，越来越多小区楼顶披上光伏板，越来越多物流车“氢”装上阵……以“风光氢储车”等为代表的新能源产业，正深度融入并深刻改变着我们的生产与生活。这背后，是一次颠覆传统的技术革命与产业革命，是一种前所未有的机遇与风口，是一场“广泛而深刻的变革”。

这是全国新能源产业领域的一大盛事，也是全省关注、洛阳期盼的一件大事。在践行“双碳”战略成为时代主旋律、新能源产业成为竞相角逐的新赛道、洛阳把新能源列入重点发展的“四新一装备”风口产业的今天，这样评价毫不为过。

盛事，不仅在于参与此次峰会的企业数量之多、嘉宾分量之重，也在于其把目光聚焦新能源产业前沿热点，深入探讨了诸如“光电混合”“固态电池”“电化学储能”等新技术、新模式、新应用，让人更好把握这一新兴产业的当下与未来。大事，既在于各路大咖齐聚一堂，为洛阳新能源产业发展把脉问诊、建言献策，还在于峰会选择与洛阳牵手，赋予了我们更多新的产业气质，增强了我们在新能源赛道上奋力奔跑的信心。

这样的发展信心，对今日洛阳尤为珍贵。

回望改革开放以来，洛阳一次又一次与时代风口失之交臂，一次次被“后浪”甩在身后。最近“第一财经”在其微信公众号上推送的《利税曾比广东省还高的洛阳，为何陷入转型焦虑》一文引发广泛关注，文章重点着墨的洛阳曾经“拥有20多家光伏企业，拥有整个光伏产业几乎全产业链条”，今天“却未能享受到光伏产业重新辉煌的荣光”这一细节，亦激起太多洛阳人的共鸣。

兴也风口，衰也风口！

历史机遇、广阔市场，无限潜力、美好前景……当这些词语统统指向风口，我们便懂得错失风口的遗憾与落寞，也更能懂得当新能源产业这个超级风口摆在面前，缘何几乎每一座城市都按捺不住“躁动的心”，迫切希望成为“局内人”。

正如有人所说，当下不投新能源，就像20年前没买房。话虽有些绝对，但对一座城市而言，这是必须直面的时代抉择。自身发展的兴衰沉浮，光伏产业的起起落落，无不警醒我们，今天我们要加快建设现代化产业体系、重塑洛阳产业格局，以“新能源”激荡“源动力”是一个重要突破口。

拥抱新能源，带来的不只是生产生活方式的焕新，更将是一座城市发展路径与动力的革新。

比如四川宜宾，借助宁德时代全资子公司四川时代落户的东风，引来天华超净、德方纳米、贝特瑞等近20多家产业链上下游知名上市企业投资建厂，同时引进凯翼、奇瑞、英伦等整车制造企业，塑造了一个从上游基础原材料到6大组件再到新能源汽车整车、电池回收循环利用的全产业链生态圈，“动力电池之都”的新名片，使其源源不断“吸引来了产业、生意和年轻人”。

比如安徽合肥，新能源汽车产业一路狂飙，不仅集聚了江淮、比亚迪、蔚来、大众、长安、安凯等多家整车制造企业，更拥有500多家上下游产业链企业，同时还打造了三大百万辆整车生产基地、六大零部件园区。有“整”有“零”的完善配套，使其平均每一分钟下线一辆新能源汽车，越来越多“合肥造”新能源汽车奔跑在大江南北，“逆袭传奇”在这里持续上演。

一座座“城运”的重塑有力印证，新能源不仅是一个关乎根本、全局与长远的新产业，更是一个地方“优势再造、换道领跑”的新出路、新机遇、新希望！

抢滩新能源，洛阳的底气与优势何在？

底气，源于坚实的产业家底——

一次交付40台！今年5月，洛阳氢沄公司首批次40套氢燃料发动机交付河南宇通的消息引发关注，此举标志着“洛阳造”氢燃料发动机成功规模化应用，氢能产业跑出发展加速度。

这是洛阳抢先布局新能源的一个缩影。

从引进培育氢能电机装备产业园和氢能产业链项目，建成国内里程最长、管径最大的年输送量10万吨氢气输送管道，实现“制—储—输—用”全链推进，到加快建设洛宁大鱼沟、嵩县龙潭沟、汝阳菠菜沟等抽水蓄能重大项目，总装机达440万千瓦；从拥有LYC轴承、洛轴科技、新强联等一批风能装备龙头企业，到构建从工业硅到多晶硅、单晶硅、电池片、组件等完整的光伏产业链……抢抓机遇、深挖潜力，洛阳在新能源赛道上多点突围。

而从具备6GWh动力及储能电池年产能，到目前具有3000吨石墨、1500吨硅基等较强的负极材料生产能力，从电解液供应能力到2025年年底预计可达12万吨，到拥有2万吨高端锂离子电池铝箔、140万吨氧化铝、118万吨电解铝等突出产能，再到坐拥众多机加、冲压、注塑等结构件领域配套优质中小企业……单就培育锂电池这一个产业链，我们就有丰厚的家底支撑。

优势，源于集群的蓄势起势——

核心厂房年底前主体封顶，一期第一栋厂房预计明年下半年建成试运行……时下，位于伊滨的中州时代新能源生产基地项目建设正酣，这里将投用宁德时代全新一代智造生产线生产麒麟电池，其将以创全球新高的体积能量密度、系统集成度，实现纯电动汽车1000公里续航，成就名副其实的“灯塔工厂”。

龙头舞动风劲起。看得见的，是工地现场的一天一个样，看不见的，是一个双千亿级动力电池集群正在洛阳悄然隆起。

上游紧盯正极铜箔、负极铝箔、隔膜、结构件；中游聚焦锂电设备；下游紧扣储能、充电桩、整车制造及动力电池循环经济……围绕中州时代这个龙头，一幅清晰的产业链与招商图谱跃然眼前，精准招商的热潮亦随之掀起。

分赴北上广深等重点城市招商70多次、拜访客商160多家，洽谈中车储能、时代绿能、上海光法等上百个项目；锚定产业链细分领域和目标企业，今年以来对接上下游企业60多家；联手润和锂电开展委托招商、以商招商，牵手河南豫资基金等多只基金赋能资本招商；目前已签约项目22个，拟签约项目2个，在谈项目21个……作为洛阳“风口产业主阵地”，来自伊滨的这组数据，正是当下洛阳新能源电池集群蓄势崛起的直观见证！

产业向“绿”蝶变，城市向“新”而生。

犹记在市委十二届四次全会上，市委书记江凌深刻指出，哪个地方能抓住产业变革机遇，及时进入产业新赛道，哪个地方就能加快改变传统产业格局，在日趋激烈的区域竞争中赢得主动。面对路口，往往只有两种命运，发展或者衰落。站在洛阳产业格局加速重塑的重要关口，犹豫彷徨只会错失良机，乘风破浪才有柳暗花明。奔跑在新能源赛道上，我们唯有看准方向、咬紧牙关，抓住一切可以抓的机遇，招引一切应该招的项目，扫清一切必须扫的障碍，才能在扬帆新赛道中激荡新动力、迈向新跨越。

只有奋力攀登者，才能亲眼目睹最美的日出。以“新能源”重构洛阳“新未来”，我们必须跋山涉水不改一往无前！(洛平)