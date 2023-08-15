洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

奔跑在新能源赛道上 ——从一场峰会感知洛阳产业格局重塑脉动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.09.28 08:17

　　一场峰会，带给洛阳产业发展新遐想。

　　宁德时代、隆基绿能等130余家全国知名新能源企业参会，张幽彤、卢兰光等业界知名专家发表主旨演讲，石墨烯导电材料生产基地、光电连接器、动力电池装备制造等22个项目集中签约……几天前，2023中国洛阳新能源——伊滨峰会举行，大咖云集、思想交锋、头脑风暴，一股“新”风扑面而来。

　　新能源，当今时代一个热到发烫的词语。工厂车间用上风电，新能源汽车走进千家万户，越来越多小区楼顶披上光伏板，越来越多物流车“氢”装上阵……以“风光氢储车”等为代表的新能源产业，正深度融入并深刻改变着我们的生产与生活。这背后，是一次颠覆传统的技术革命与产业革命，是一种前所未有的机遇与风口，是一场“广泛而深刻的变革”。

　　这是全国新能源产业领域的一大盛事，也是全省关注、洛阳期盼的一件大事。在践行“双碳”战略成为时代主旋律、新能源产业成为竞相角逐的新赛道、洛阳把新能源列入重点发展的“四新一装备”风口产业的今天，这样评价毫不为过。

　　盛事，不仅在于参与此次峰会的企业数量之多、嘉宾分量之重，也在于其把目光聚焦新能源产业前沿热点，深入探讨了诸如“光电混合”“固态电池”“电化学储能”等新技术、新模式、新应用，让人更好把握这一新兴产业的当下与未来。大事，既在于各路大咖齐聚一堂，为洛阳新能源产业发展把脉问诊、建言献策，还在于峰会选择与洛阳牵手，赋予了我们更多新的产业气质，增强了我们在新能源赛道上奋力奔跑的信心。

　　这样的发展信心，对今日洛阳尤为珍贵。

　　回望改革开放以来，洛阳一次又一次与时代风口失之交臂，一次次被“后浪”甩在身后。最近“第一财经”在其微信公众号上推送的《利税曾比广东省还高的洛阳，为何陷入转型焦虑》一文引发广泛关注，文章重点着墨的洛阳曾经“拥有20多家光伏企业，拥有整个光伏产业几乎全产业链条”，今天“却未能享受到光伏产业重新辉煌的荣光”这一细节，亦激起太多洛阳人的共鸣。

　　兴也风口，衰也风口！

　　历史机遇、广阔市场，无限潜力、美好前景……当这些词语统统指向风口，我们便懂得错失风口的遗憾与落寞，也更能懂得当新能源产业这个超级风口摆在面前，缘何几乎每一座城市都按捺不住“躁动的心”，迫切希望成为“局内人”。

　　正如有人所说，当下不投新能源，就像20年前没买房。话虽有些绝对，但对一座城市而言，这是必须直面的时代抉择。自身发展的兴衰沉浮，光伏产业的起起落落，无不警醒我们，今天我们要加快建设现代化产业体系、重塑洛阳产业格局，以“新能源”激荡“源动力”是一个重要突破口。

　　拥抱新能源，带来的不只是生产生活方式的焕新，更将是一座城市发展路径与动力的革新。

　　比如四川宜宾，借助宁德时代全资子公司四川时代落户的东风，引来天华超净、德方纳米、贝特瑞等近20多家产业链上下游知名上市企业投资建厂，同时引进凯翼、奇瑞、英伦等整车制造企业，塑造了一个从上游基础原材料到6大组件再到新能源汽车整车、电池回收循环利用的全产业链生态圈，“动力电池之都”的新名片，使其源源不断“吸引来了产业、生意和年轻人”。

　　比如安徽合肥，新能源汽车产业一路狂飙，不仅集聚了江淮、比亚迪、蔚来、大众、长安、安凯等多家整车制造企业，更拥有500多家上下游产业链企业，同时还打造了三大百万辆整车生产基地、六大零部件园区。有“整”有“零”的完善配套，使其平均每一分钟下线一辆新能源汽车，越来越多“合肥造”新能源汽车奔跑在大江南北，“逆袭传奇”在这里持续上演。

　　一座座“城运”的重塑有力印证，新能源不仅是一个关乎根本、全局与长远的新产业，更是一个地方“优势再造、换道领跑”的新出路、新机遇、新希望！

　　抢滩新能源，洛阳的底气与优势何在？

　　底气，源于坚实的产业家底——

　　一次交付40台！今年5月，洛阳氢沄公司首批次40套氢燃料发动机交付河南宇通的消息引发关注，此举标志着“洛阳造”氢燃料发动机成功规模化应用，氢能产业跑出发展加速度。

　　这是洛阳抢先布局新能源的一个缩影。

　　从引进培育氢能电机装备产业园和氢能产业链项目，建成国内里程最长、管径最大的年输送量10万吨氢气输送管道，实现“制—储—输—用”全链推进，到加快建设洛宁大鱼沟、嵩县龙潭沟、汝阳菠菜沟等抽水蓄能重大项目，总装机达440万千瓦；从拥有LYC轴承、洛轴科技、新强联等一批风能装备龙头企业，到构建从工业硅到多晶硅、单晶硅、电池片、组件等完整的光伏产业链……抢抓机遇、深挖潜力，洛阳在新能源赛道上多点突围。

　　而从具备6GWh动力及储能电池年产能，到目前具有3000吨石墨、1500吨硅基等较强的负极材料生产能力，从电解液供应能力到2025年年底预计可达12万吨，到拥有2万吨高端锂离子电池铝箔、140万吨氧化铝、118万吨电解铝等突出产能，再到坐拥众多机加、冲压、注塑等结构件领域配套优质中小企业……单就培育锂电池这一个产业链，我们就有丰厚的家底支撑。

　　优势，源于集群的蓄势起势——

　　核心厂房年底前主体封顶，一期第一栋厂房预计明年下半年建成试运行……时下，位于伊滨的中州时代新能源生产基地项目建设正酣，这里将投用宁德时代全新一代智造生产线生产麒麟电池，其将以创全球新高的体积能量密度、系统集成度，实现纯电动汽车1000公里续航，成就名副其实的“灯塔工厂”。

　　龙头舞动风劲起。看得见的，是工地现场的一天一个样，看不见的，是一个双千亿级动力电池集群正在洛阳悄然隆起。

　　上游紧盯正极铜箔、负极铝箔、隔膜、结构件；中游聚焦锂电设备；下游紧扣储能、充电桩、整车制造及动力电池循环经济……围绕中州时代这个龙头，一幅清晰的产业链与招商图谱跃然眼前，精准招商的热潮亦随之掀起。

　　分赴北上广深等重点城市招商70多次、拜访客商160多家，洽谈中车储能、时代绿能、上海光法等上百个项目；锚定产业链细分领域和目标企业，今年以来对接上下游企业60多家；联手润和锂电开展委托招商、以商招商，牵手河南豫资基金等多只基金赋能资本招商；目前已签约项目22个，拟签约项目2个，在谈项目21个……作为洛阳“风口产业主阵地”，来自伊滨的这组数据，正是当下洛阳新能源电池集群蓄势崛起的直观见证！

　　产业向“绿”蝶变，城市向“新”而生。

　　犹记在市委十二届四次全会上，市委书记江凌深刻指出，哪个地方能抓住产业变革机遇，及时进入产业新赛道，哪个地方就能加快改变传统产业格局，在日趋激烈的区域竞争中赢得主动。面对路口，往往只有两种命运，发展或者衰落。站在洛阳产业格局加速重塑的重要关口，犹豫彷徨只会错失良机，乘风破浪才有柳暗花明。奔跑在新能源赛道上，我们唯有看准方向、咬紧牙关，抓住一切可以抓的机遇，招引一切应该招的项目，扫清一切必须扫的障碍，才能在扬帆新赛道中激荡新动力、迈向新跨越。

　　只有奋力攀登者，才能亲眼目睹最美的日出。以“新能源”重构洛阳“新未来”，我们必须跋山涉水不改一往无前！(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
    关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
    关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
        上下楼梯时，髋关节发出“咔咔”声；转动脖子时，颈椎发出“咔咔”声；打字累了，掰一掰手指，指关节发出“...
  • ·国家区域医疗中心建设暨医院管理学术交流会在洛举行
  • ·持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
  • ·疼疼疼 这类人也可能得褥疮
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 20条全国非遗特色旅游线路发布 洛阳一...
  • 明日开幕！2023洛阳河洛文化旅游节开...
  • 临时飞行管控！洛阳市公安局发布最新通告
  • 29日起，夜游龙门恢复开放
  • 事关中秋国庆假期！洛阳市旅游住宿业...
  • 市委理论学习中心组举行集体学习研讨
  • 江凌在市委学习贯彻习近平新时代中国...
  • 洛阳发布8起消费维权典型案例
  • 周一不闭馆！洛阳这些博物馆、纪念馆...
  • 2023洛阳“青春洛Young 潮享消费”青...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    开心就好

    风景如画

    玉兰花结果

    形态各异
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605