对于部分用户手机无法正常通话一事 洛阳联通公司回应

近日，洛阳网“百姓呼声”栏目关注部分市民反映的联通手机卡出现无法正常通话一事。稿件刊发后，洛阳联通公司高度重视，积极回应群众关切。

近日，洛阳网“百姓呼声”栏目关注部分市民反映的联通手机卡出现无法正常通话一事。稿件刊发后，洛阳联通公司高度重视，积极回应群众关切。

洛阳联通公司有关负责人说，2021年11月1日，工业和信息化部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》(简称《规划》)提出，要全面部署新一代通信网络基础设施，全面推进5G网络建设，明确指出加快2G、3G网络退网，统筹4G与5G网络协同发展。

“也就是说，原来的网络已经满足不了数字化转型中许多场景的需求，加快2G、3G网络退网，让存量2G/3G业务向4G/5G网络迁移，是国家战略，也是发展趋势。”该负责人说，联通、移动、电信三大运营商在2G、3G、4G上采用了不同的标准，演进路线也各有不同。

该负责人表示，为了落实国家数字化转型要求，按照相关规划，自今年下半年起，洛阳联通推出网络升级服务，有序对3G存量用户进行迁移。

“我们主要采取短信触达、外呼触达、营业网点触达、线下活动触达的方式来提醒用户迁移，并服务有需求的用户。”该负责人说，客户在网络升级过程中遇到问题，可向联通营业网点、10010客服热线、96480网络专家热线进行咨询。其中，部分用户在手机设置中打开VoLTE高清语音通话功能即可完成网络迁移。

“部分用户未收到我们的提醒，说明我们的提醒工作仍有不足。”该负责人说，针对网络升级客户，洛阳联通公司实施三项补贴政策，即购机补贴、话费补贴、套餐内资源补贴，用周到服务赢得用户满意。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）