29日起，夜游龙门恢复开放

刚刚，记者从龙门石窟景区了解到，29日起，龙门石窟将正式启动夜游项目，开放区域为龙门西山石窟和香山寺。

刚刚，记者从龙门石窟景区了解到，29日起，龙门石窟将正式启动夜游项目，开放区域为龙门西山石窟和香山寺。

购票通道将于每日7:30-20:00开放，游客可通过关注龙门石窟微信公众号进行预约购买电子票，也可直接于西北服务区票务中心和西山石窟入口补票点购买纸质票。门票价格为每人90元，符合半价及免票政策的游客仍可享受优惠。

特别提醒您的是，根据有关政策，洛阳市旅游年票不适用于“夜游龙门”的参观，假日期间洛阳旅游年票停止检票时间为18:30。夜游龙门期间，白园和东山石窟不开放。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 史丽华 文/图）