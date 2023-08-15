20条全国非遗特色旅游线路发布 洛阳一线路入选

记者27日从洛阳市文广旅局获悉，2022全国非遗特色旅游线路发布活动日前举行，对20条2022全国非遗特色旅游线路进行了发布展示，洛阳的“匠心寻彩 根在河洛”非遗研学体验之旅入选，为河南省唯一入选线路。

记者27日从洛阳市文广旅局获悉，2022全国非遗特色旅游线路发布活动日前举行，对20条2022全国非遗特色旅游线路进行了发布展示，洛阳的“匠心寻彩 根在河洛”非遗研学体验之旅入选，为河南省唯一入选线路。

据悉，2022全国非遗特色旅游线路征集活动于2022年10月启动，旨在推动非遗与旅游高质量融合发展，经各地推选、专家评审，最终遴选出20条市场前景好、具有代表性的非遗特色旅游线路。

“匠心寻彩 根在河洛”非遗研游体验之旅行程路线包括东方博物馆之都研学营地、洛阳博物馆、中国国花园、洛邑古城、南石山村、龙马负图寺、黄河湿地公园等，涵盖唐三彩烧制技艺、河洛大鼓、河图洛书传说等20多个非遗项目。该线路依托洛阳市“山、水、文、史、味”旅游资源禀赋，围绕“丰富拓展非遗研学旅游产品和课程体系，整合规划非遗研学旅游线路体系，推动非遗研学旅游服务体系和人才体系建设”三项重点任务，提升研学旅游吸引力和竞争力。

近年来，洛阳市持续推动非遗与旅游融合发展，已建成非遗展示馆36个、传习所31个，并依托图书馆、文化馆等文化设施开设非遗公益课堂，积极开展“非遗驻社区”“非遗驻校园”“非遗进景区”等活动，让非遗之美融入百姓生活。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 栾海宁 文/图）