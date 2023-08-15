事关中秋国庆假期！洛阳市旅游住宿业协会发布倡议

中秋国庆假期将至，记者27日获悉，洛阳市旅游住宿业协会向全市旅游住宿业单位发出倡议，诚信经营、用心服务，努力营造“健康、文明、安全、舒适”的旅游市场环境。

中秋国庆假期将至，记者27日获悉，洛阳市旅游住宿业协会向全市旅游住宿业单位发出倡议，诚信经营、用心服务，努力营造“健康、文明、安全、舒适”的旅游市场环境。 中秋国庆假期将至，记者27日获悉，洛阳市旅游住宿业协会向全市旅游住宿业单位发出倡议，诚信经营、用心服务，努力营造“健康、文明、安全、舒适”的旅游市场环境。 守法自律，诚信经营。自觉遵守国家法律法规，依法经营，规范执业。信守行业承诺，带头遵守价格公平、信息透明原则，坚决抵制哄抬房价、欺诈消费、强迫消费、宣传虚假消息等违法行为。 安全第一，防患未然。严格按照相关法律法规，确保经营场所的安全稳定，全面落实安全生产、消防安全主体责任，建立完善安全生产内控机制和应急救援制度，加强安全隐患排查整改。 专注品质，用心服务。严格践行行业标准，遵守行业规范，恪守职业道德，从细节入手，为市民游客提供质价相符、细致周到、“有品质”“有温度”的贴心服务。 讲好洛阳故事，传播洛阳文化。按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，利用中秋国庆“双节”期间客流量大、外地游客多等有利条件，深挖洛阳文化特色，策划服务产品，讲好洛阳故事，为宾客提供更多延伸服务。 厉行节约，倡导文明旅游。积极开展文明旅游宣传活动，引导消费者树立文明、健康、理性、绿色的消费理念。在经营场所内加大“厉行节约，反对浪费”宣传，对文明餐桌、光盘行动等相关内容进行多形式的内容推广，营造洛阳旅游住宿业文明旅游氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强 文/图）