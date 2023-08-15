整治窨井盖2.56万座 洛阳提前完成年度目标任务

27日，记者从洛阳市城市管理局获悉，今年洛阳市窨井盖目标整治任务2.5万座，截至目前已完成整治窨井盖2.56万座，提前超额完成本年度任务。

27日，记者从洛阳市城市管理局获悉，今年洛阳市窨井盖目标整治任务2.5万座，截至目前已完成整治窨井盖2.56万座，提前超额完成本年度任务。

2023年是窨井盖专项整治三年行动的收官之年。自2021年开展窨井盖专项整治工作以来，洛阳全市普查建档窨井盖71.61万个，其中问题窨井盖15.6万个，问题类型包括移位、沉降、超期“服役”、盖体损坏、缺少防坠装置等。

此外，洛阳市在市政、电力、燃气、供水、热力等行业均已开展窨井盖智慧化提升，并覆盖所有县区，共安装智慧井盖监测终端9330个，实时监测井盖状态，井盖出现缺失、移位、松动、积水等情况，可实现自动实时告警。同时，洛阳市还对智慧井盖管理系统平台进行拓展提升，窨井盖实时告警信息可第一时间推送至平台，进行派遣处置，及时消除安全隐患。

洛阳市城市管理局相关负责人介绍，洛阳市现已全部完成普查系统中的病害窨井盖治理，截至目前共治理提升窨井盖17.04万座，超额完成三年问题窨井盖的整治任务，并持续提升整治。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 廉颖颖 金凯 文/图）