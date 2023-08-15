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洛阳亲友祝福鲍珊菊：笑口常开 再创辉煌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 18:00

　　破纪录夺得亚运金牌，洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳的优异表现令广大洛阳市民欢欣鼓舞。27日，在双节来临之际，洛阳市体育局和洛阳文化旅游职业学院的有关负责同志，专程来到汝阳县蔡店乡鲍珊菊的家中，看望慰问家中亲友，送上鲜花、喜报和诚挚的问候。

　　鲍珊菊的父母在外地工作，家中仅留她的叔叔鲍二伟、爷爷鲍三杰和奶奶姜花团。对于众人的到来，一家人喜上眉梢。

　　“孩子很争气，又夺得了亚运金牌！”鲍珊菊的奶奶——今年75岁的姜花团是看着鲍珊菊长大的。老人说，珊菊从小就吃苦耐劳，有一股不服输的劲头。在学校、洛阳市体育局的科学培养下，她刻苦训练，顽强拼搏，一步步升入省队和国家队，并夺得奥运会金牌和亚运金牌。对此，她由衷地感到高兴和自豪。希望孙女在外训练比赛期间，保重身体，笑口常开，在明年的巴黎奥运会上再创佳绩。

　　洛阳市体育局有关负责人表示，一个人的成功离不开家庭的教育，感谢鲍三杰一家对鲍珊菊的培养，对洛阳体育事业的关注和支持，值此中秋、国庆佳节，向二位老人及亲朋致以诚挚的问候和祝福。

　　“在东京奥运会上，鲍珊菊打破世界纪录，为洛阳实现奥运金牌零的突破。全体师生欢欣鼓舞，都被她的精神持续鼓舞着。”鲍珊菊、郭裕芳的母校——洛阳文化旅游职业学院有关负责人说，他们十分关注两位洛阳姑娘在省队和国家队的成长，也见证了她们一路经历的艰辛，为她们不断突破自我感到欣慰。家乡人民和母校师生时刻惦念着她们，支持着她们，期待她们再接再厉、勇攀高峰，书写更加灿烂辉煌的人生篇章。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 张功岭）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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