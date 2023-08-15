临时飞行管控！洛阳市公安局发布最新通告

刚刚，“平安洛阳”微信公众号发布通告，为保障2023河洛文化旅游节开幕式活动的顺利进行，洛阳市公安局划设临时空中限制区，对“低慢小”航空器进行临时飞行管控。

刚刚，“平安洛阳”微信公众号发布通告，为保障2023河洛文化旅游节开幕式活动的顺利进行，洛阳市公安局划设临时空中限制区，对“低慢小”航空器进行临时飞行管控，具体内容如下：

洛阳市公安局

关于在2023河洛文化旅游节开幕式期间

对“低慢小”航空器实施临时管控措施的通告

为保障2023河洛文化旅游节开幕式活动的顺利进行，根据《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国飞行基本规则》《通用航空飞行管制条例》等法律法规的相关规定，洛阳市公安局划设临时空中限制区，对“低慢小”航空器进行临时飞行管控，现就有关事项通告如下：

一、管控范围

关林路以北、古城路以南、龙门大道以西、王城大道以东的合围区域。

二、管控时间

2023年9月28日17时起至2023年9月28日21时止。

三、管控对象

本通告适用于对轻型和超轻型飞机、轻型直升机、滑翔机、小型及以下无人机、三角翼、滑翔伞、动力伞、热气球、飞艇、航空模型、无人驾驶自由气球、系留气球、孔明灯、大型风筝等“低慢小”航空器的临时性管控。

四、管控措施

在划设临时空中限制区的管控范围和时段内，禁止一切单位、组织和个人利用“低慢小”航空器进行体育、娱乐、广告性飞行活动。对于其他性质的飞行活动，应当经军队、民航空中管制部门批准后，方可实施。请广大市民主动配合民航、体育、公安等部门对涉及“低慢小”航空器人员、器具信息进行登记管理，同时严格遵守各项规定，杜绝违规飞行。

五、责任追究

违反本通告有关规定的，由相关部门依法予以查处：对于违规飞行行为，公安机关将联合军队、民航等有关部门严厉查处；对于违反民用航空法律规定的，由相关部门依法予以处罚；违规飞行行为违反治安管理规定的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

特此通告

洛阳市公安局

2023年9月27日

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