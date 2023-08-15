2023洛阳“青春洛Young 潮享消费”青年时尚消费季启动

为进一步贯彻落实“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，2023洛阳“青春洛Young潮享消费”青年时尚消费季已于日前启动，涵盖2023洛阳青年时尚消费节、“烟火洛阳”街区美食季等10项主题活动，将进一步丰富消费产品，持续促旺消费市场，更好地发挥消费对经济增长的拉动作用，持续赋能青年友好型城市建设。

近年，洛阳积极抢抓新文旅带来的消费机遇，依托坚实的产业基础和丰富的优质资源，大力培育新业态、新产品、新场景，充分挖掘新的消费潜力，不断激活年轻市场，着力提升城市与青年的契合度。

为进一步贯彻落实“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，2023洛阳“青春洛Young 潮享消费”青年时尚消费季已于日前启动，涵盖2023洛阳青年时尚消费节、“烟火洛阳”街区美食季等10项主题活动，将进一步丰富消费产品，持续促旺消费市场，更好地发挥消费对经济增长的拉动作用，持续赋能青年友好型城市建设。

主会场活动精彩纷呈，创意活动大开眼界

9月29日17时，由洛阳市人民政府主办，洛阳市商务局、洛龙区人民政府承办的2023洛阳“青春洛Young 潮享消费”青年时尚消费季重要主场活动——2023洛阳青年时尚消费节将在洛龙区泉舜购物中心开幕，届时将通过搭建创意集市、开展一系列“吸睛”又“吸金”的促消费活动，为洛城青年送上一场集“玩乐、消费、解压、社交”于一体的沉浸式新潮派对。

主会场：泉舜购物中心

当杜康酒遇上冰拿铁，“洛阳味道”实现跨界、跨国融合，将会给舌尖带来什么样的惊喜？当一辆辆炫酷的复古摩托车闪现闹市区，想不想一同见证驰骋在国际舞台的“洛阳制造”，究竟有多拉风？时尚消费节期间，作为活动主会场，泉舜购物中心无论是室外广场，还是室内展厅，均有为青年人群量身定制的消费项目与创意活动。露营、文创、手作、美妆、美食、机车、茶咖、国学、萌宠、住房等各类体验项目，邀您来一一打卡。

(资料图)

室外以沉浸体验式活动为主，将在泉舜购物中心北广场搭建不同功能的主题展区，汇集“衣、食、住、行、乐”等消费行业中备受青年喜欢的全国知名品牌和本土“老字号”，同时开展丰富多彩的音乐路演、快闪互动、社群分享、公益服务、满减优惠等活动。

其中，家居类展区从萌宠到花卉，从手工作品到家具用品，为青年提供美好生活场景展示；户外类展区配备了各式“装备”，与朋友来一场露营、体验一次复古摩托车试乘、尝试用瑜伽来放松身心，每一项都值得“打卡”；生活类展区里，本土“老字号”与“新文创”有机结合，既可以喝着咖啡到平乐正骨开启“养生局”，也能换上汉服与围棋机器人进行“古今对决”；“杜康酒吧”更是推出一批限量版“杜康拿铁”“杜香酸奶”“杜康酒酿生巧”“杜康潘趣”等特调产品，鼓励青年勇于尝试、敢于创新。

此次时尚消费节期间，还有“后生可畏”音乐节、KPOP随机舞蹈比赛等文娱活动轮番出演，为现场青年打造多场视听盛宴。潮购房活动现场还设置有蹴鞠、套圈、高尔夫、保龄球、中秋博饼等数十项互动游戏，参与游戏并挑战成功，即可赢取游戏盲盒，收获洛阳好物。游戏盲盒每天限量发放1000份，先到先得。

另外，泉舜购物中心室内展厅(东厅、南厅)内，也将先后举办“长鹅驾到国风汉服大赛”“一场鹅作剧(即兴喜剧)”“长鹅艺术集市”等创意活动，以及购物满减、抢购9.9超值观影礼包等福利活动，为此次时尚消费节添彩。

全城打折狂欢活动季正式启动

今日上午，2023洛阳青年时尚消费季全城打折狂欢活动正式启动，中州万达广场、涧西万达广场、丹尼斯大卫天地等商圈纷纷推出一系列打折促销活动，给市民带去更多消费福利和消费新体验，共同推动洛阳消费水平提升。

分会场狂欢盛宴点燃金秋

2023洛阳青年时尚消费节各分会场活动亮点纷呈，具体为下：

分会场：中州万达广场

9月29日至10月6日期间，将先后举办“唱响洛阳·时光音乐节”“热血拳王争霸赛”“巨型蛋糕免费享”“汉服拜月大典”“随机舞蹈快闪”“万人相亲大会”“二次元动漫展”等活动，为青年时尚消费季活动拉满氛围。另外，还对商圈消费者设计有哪吒新能源汽车、金条、手机现场大抽奖，2400桶食用油满额赠，全场商品折上折等优惠活动。

分会场：涧西万达广场

9月29日至10月6日期间，将举办“国潮文化节”，不仅涵盖国潮电音节、百鼓争鸣庆国庆、世界模特小姐大赛、潮流街舞盛典、河洛古筝大赛等丰富精彩的演绎活动，还为消费者提供1200桶食用油满额赠、盲盒幸运大抽奖、万份爆米花进店免费领、商品折上折等优惠活动。

分会场：正大购物广场

9月29日至10月6日期间，洛阳正大广场将推出“潮無止境”系列主题活动、巨型热气球空降“打卡”活动、“潮有趣-汉服民俗雅集”，届时古风月饼DIY、巨型国粹麻将、中秋投壶射箭、趣味灯谜等互动活动都将亮相一楼西厅。另外，还对商圈消费者设计有购物满减、美食券免费抢、消费88元抽好礼、每周三免费停车(日间)等福利活动。

分会场：丹尼斯大卫天地

9月29日至10月1日，举办“嫦娥奔月”精彩演绎活动。

10月2日至10月6日，举办“洛阳迪士尼”巡游活动。

9月29日至10月6日，针对黄金、美妆、箱包、服饰等商品，开展一系列促销打折活动。

另外，由中央广播电视总台央视频携手建行生活共同打造的大型融媒体节目《“小美好”中国行》，将在9月29日晚的开幕式现场，首发洛阳站的“城市影像”，在此邀请您一同见证，在洛阳城市快速发展中，那些具体又真实的“小美好”。(记者 郭瑛 谢钰旸)