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洛阳发布8起消费维权典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 17:20

　　今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心发布8起消费维权典型案例。

　　案例一：某汽车销售有限公司订购家用汽车纠纷

　　8月31日，消费者郑先生反映2023年8月30日在某汽车销售服务有限公司缴付5000元订金准备购买新能源汽车，商家承诺不想要可随时退款。后因没有看到合适的汽车，按照商家约定时间到店退费，商家拒绝。多次与4S店协商无果后，随即拨打12315热线投诉，接到投诉后，市局直属分局车辆交易所执法人员立即与郑先生取得联系，目前经执法人员调解，4S店已经给消费者赵先生退还订金5000元。赵先生表示满意。

　　市场监管小贴士：

　　按照《民法典》合同编的相关规定，以及《消费者权益保护法》第十六条“经营者向消费者提供商品或者服务，应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规的规定。”

　　本案中消费者向商家缴付订金拟购买家用汽车，双方约定有效时间内可随时退回订金，4S店应该履行双方约定，给消费者退回订金。

　　案例二：某汽车销售服务有限公司家用汽车售后纠纷

　　8月1日，消费者段女士反映其于2023年6月16日在某汽车销售服务有限公司花费4.3万余元购买一辆汽车，现车辆在熄火时尾部发生异响，商家称已经检测没有问题，不给其解决。段女士多次与4S店协商无果后，随即拨打12315热线。接到投诉后，市局直属分局车辆交易所执法人员立即与段女士取得联系，了解情况后进行调解，最终店方积极地为段女士检测车辆并更换尾部接收信号部件。消费者段女士对市场监管部门的处理表示满意。

　　市场监管小贴士：

　　根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第三条“三包责任由销售者依法承担。销售者依照本规定承担三包责任后，属于生产者责任或者其他经营者责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。”第十九条“家用汽车产品在包修期内出现质量问题或者易损耗零部件在其质量保证期内出现质量问题的，消费者可以凭三包凭证选择修理者免费修理(包括免除工时费和材料费)。”等的规定，本案中，消费者所购车辆相关零部件在质量保证期内出现故障，商家理应承担售后责任，给予解决。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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