汇聚金融力量 共创美好生活 2023“ 金融消费者权益保护教育宣传月”活动启动

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，9月26日下午，2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”、“五进入”集中教育宣传日—走进河南科技大学“护航开学季 守望正青春”宣传活动正式启动。

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，9月26日下午，2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”、“五进入”集中教育宣传日—走进河南科技大学“护航开学季 守望正青春”宣传活动正式启动。国家金融监督管理总局洛阳监管分局、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、中原银行、洛阳农商银行、太平洋财产保险、平安人寿保险、民生人寿保险、华夏人寿保险等十家保险机构和金融机构相关负责领导共同出席活动。

本次活动有国家金融监督管理总局洛阳监管分局主办，河南科技大学承办。此次活动以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题，统筹金融全行业共同宣传，面向金融消费者和投资者，开展形式多样、内容丰富的教育宣传活动，让金融知识之光照亮城乡大众。

踔厉奋发新征程，笃定实干谋新篇。这次活动通过为民办实事行动和“五进入”集中教育宣传活动，展现金融行业新担当、新形象，推动金融消费者权益保护工作高质量发展，为建设中国式现代化开好局起好步贡献金融力量。

活动现场，国家金融监督管理总局洛阳监管分局副局长师明明对金融消费者权益保护工作提出了殷切期望，希望金融机构凝聚力量，为更好服务人民群众美好生活携手奋进。河南科技大学党委本科生工作处副处长、学生中心副主任翟国安老师上台介绍学校发展史，并对活动给与大力支持。

交通银行洛阳分行为现场参与活动的同学们做“护航开学季，守望正青春”主题宣讲，同学们通过生动有趣的互动案例，更直观的了解到金融相关知识，更提高了金融安全防范意识。

2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，将继续坚持金融为民理念，围绕传播金融正能量、提高金融安全意识、树立价值投资理念、开展诚信文化建设、办好为民实事这五个方面，展现各金融机构在监管新格局下的新风貌、新建树。