洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全力护航！洛阳市食品安全重点工作观摩推进会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 17:20

　　27日上午，洛阳市食品安全重点工作观摩推进会举行。来自全市各县区市场监管局的食品安全相关负责人来到政和路美食街示范街、龙门古街示范街，参观各餐饮商户后厨管理情况，了解辖区监管部门创新监管方式，充分发挥示范店、红旗店的引领辐射作用带动辖区餐饮行业管理水平总体提升的相关举措。

　　记者从推进会现场了解到，今年以来，洛阳开展了“食品三小治理提升”“保健食品专项整治”“乳制品肉制品治理提升”“放心主食专项整治”等10项专项治理，以及社会餐饮规范提升行动、春季学校食堂专项检查、集体用餐配送单位专项排查和学校食品安全专项整治等专项行动，确保了全市食品安全总体形势平稳。

　　还有两天就是中秋国庆假期了。会议对节日期间的食品安全工作进行了全面部署，全市市场监管系统将聚焦重点，监督检查再提效，加强重点区域、重点品种、重点环节的监督检查，全力护航食品安全——

　　盯紧重点区域。以学校校园及周边、城乡结合部、旅游景区、高速公路服务区、火车站及长途汽车客运站、医院及周边、商业聚集区、农贸(批发)市场、集市集会、建筑工地等为重点，对各类集体用餐单位食堂、食品生产经营者、集中交易市场开办者、贮存服务提供者等，开展全面排查整治，严厉打击制售有毒有害、假冒伪劣食品和“两超一非”等违法行为。

　　瞄准重点品种。加大对群众消费量大的蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品等大宗产品的监督检查，加强对经预加工、预烹调、预包装的成品或半成品预制食品监管，重点对批发市场、商超、餐饮服务单位等是否取得相应经营资质、是否依照法律法规和规章制度开展经营活动、供货商资质是否齐全，是否进行进货查验和索证索票，产品标签上生产企业名称、地址、联系方式及食品名称、生产许可证编号、生产日期、加工方式、保存条件等重要信息标注是否规范、齐全，产品是否在保质期内，是否按标签标注的贮存条件进行保存等问题进行检查，严厉打击“黑作坊”和假冒伪劣产品。

　　握牢关键环节。线上线下一体核查，加大对食品生产、经营、消费等环节的监管力度，严格落实食品原材料采购储存、从业人员健康管理、进货查验、索证索票、消杀记录、食品留样、食品召回等制度，严防发生群体性食品安全事件。加强网络餐饮服务食品安全监管工作，督促第三方平台落实企业主体责任，完善落实入网审查、食品安全自查、严重违法行为服务停止、投诉处置等管理制度，并在网络平台上公开。严禁非实体店从事网络订餐和外卖经营；严禁未经许可或证照不全、硬件设施环境卫生不达标的入网供餐；严肃查处超范围经营，虚假宣传，以次充好，低价低质等问题。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 杨峰 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
    持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
    持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
        每年做两次手术，每次手术切除肠道息肉数量多达100多个，已持续10年……这种让人痛苦的经历，发生在市民吴江...
  • ·疼疼疼 这类人也可能得褥疮
  • ·早餐“打糊糊” 这些食材要慎选
  • ·每天至少4两酒,害他被“烧”昏迷了
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 连续阴雨！洛阳发布中秋国庆假期天气预报
  • 洛阳给加装电梯立法：业主依法表决通...
  • 今年前8个月 洛阳外贸同比增长10.4%
  • 10月6日起报名！洛阳招聘辅警684名
  • 洛阳文创月饼上新，文物与美食跨界融合
  • 中秋国庆假期，来二里头夏都遗址博物...
  • 全省秸秆综合利用观摩推进会在洛召开
  • 今明两日17时至21时，洛阳部分公交线...
  • “传承与发展——首届国际书法嘉年华...
  • 新能源购车补贴预计年底前全部发放完毕
    		•
    百姓呼声
    王城大道路灯近期亮灯太晚？官方回应
    目前洛阳火车站改造项目正在研究推进中
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    形态各异

    走进秋色

    走进溢坡电影村

    王城公园拾零
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605