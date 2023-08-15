全力护航！洛阳市食品安全重点工作观摩推进会举行

27日上午，洛阳市食品安全重点工作观摩推进会举行。

27日上午，洛阳市食品安全重点工作观摩推进会举行。来自全市各县区市场监管局的食品安全相关负责人来到政和路美食街示范街、龙门古街示范街，参观各餐饮商户后厨管理情况，了解辖区监管部门创新监管方式，充分发挥示范店、红旗店的引领辐射作用带动辖区餐饮行业管理水平总体提升的相关举措。

记者从推进会现场了解到，今年以来，洛阳开展了“食品三小治理提升”“保健食品专项整治”“乳制品肉制品治理提升”“放心主食专项整治”等10项专项治理，以及社会餐饮规范提升行动、春季学校食堂专项检查、集体用餐配送单位专项排查和学校食品安全专项整治等专项行动，确保了全市食品安全总体形势平稳。

还有两天就是中秋国庆假期了。会议对节日期间的食品安全工作进行了全面部署，全市市场监管系统将聚焦重点，监督检查再提效，加强重点区域、重点品种、重点环节的监督检查，全力护航食品安全——

盯紧重点区域。以学校校园及周边、城乡结合部、旅游景区、高速公路服务区、火车站及长途汽车客运站、医院及周边、商业聚集区、农贸(批发)市场、集市集会、建筑工地等为重点，对各类集体用餐单位食堂、食品生产经营者、集中交易市场开办者、贮存服务提供者等，开展全面排查整治，严厉打击制售有毒有害、假冒伪劣食品和“两超一非”等违法行为。

瞄准重点品种。加大对群众消费量大的蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品等大宗产品的监督检查，加强对经预加工、预烹调、预包装的成品或半成品预制食品监管，重点对批发市场、商超、餐饮服务单位等是否取得相应经营资质、是否依照法律法规和规章制度开展经营活动、供货商资质是否齐全，是否进行进货查验和索证索票，产品标签上生产企业名称、地址、联系方式及食品名称、生产许可证编号、生产日期、加工方式、保存条件等重要信息标注是否规范、齐全，产品是否在保质期内，是否按标签标注的贮存条件进行保存等问题进行检查，严厉打击“黑作坊”和假冒伪劣产品。

握牢关键环节。线上线下一体核查，加大对食品生产、经营、消费等环节的监管力度，严格落实食品原材料采购储存、从业人员健康管理、进货查验、索证索票、消杀记录、食品留样、食品召回等制度，严防发生群体性食品安全事件。加强网络餐饮服务食品安全监管工作，督促第三方平台落实企业主体责任，完善落实入网审查、食品安全自查、严重违法行为服务停止、投诉处置等管理制度，并在网络平台上公开。严禁非实体店从事网络订餐和外卖经营；严禁未经许可或证照不全、硬件设施环境卫生不达标的入网供餐；严肃查处超范围经营，虚假宣传，以次充好，低价低质等问题。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 杨峰 文/图)