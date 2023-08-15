今天上午，国家区域医疗中心建设暨医院管理学术交流会在北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区举行，会议由洛阳市卫健委党组书记、主任李金乐主持。

加快国家区域医疗中心建设 为洛阳打造一支“不走的医疗队”

国家区域医疗中心建设暨医院管理学术交流会在洛举行

今天上午，国家区域医疗中心建设暨医院管理学术交流会在北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区举行，会议由洛阳市卫健委党组书记、主任李金乐主持。

会上，北京中医药大学东直门医院院长王显作了“以国家区域医疗中心建设为抓手，构建北京中医药大学‘东直门医院+东直门医院厦门医院+东直门医院洛阳医院’大医疗圈”的主题授课。

北京中医药大学东直门医院院长王显进行主题授课

王显强调，必须明确新时代中医医院定位，坚持中西医并重，大力发展中医药事业，大力推行“双循环”人才交流、“双主任制”及“院士工作站”等模式，注重院校教育与师承教育相结合的人才培养模式，平衡好医院重点学科、“灵魂”学科、平台学科高质量发展，全面促进医、教、研、管能力的提升，向建设目标奋力冲刺。

北京中医药大学东直门医院厦门医院党委书记尹震宇、北京中医药大学东直门医院厦门医院总会计师黄文化分别就“DIP医保支付改革下精细化管理”“战略绩效推动医院高质量发展”传授了经验。

据悉，国家区域医疗中心建设是国家“十四五”战略举措，是着力解决患者异地就医、看病难问题的重要举措。

洛阳市卫健委党组书记、主任李金乐主持会议

9月28日，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区即将全面开诊。作为国家中医(脑病)区域医疗中心新建院区，伊滨院区配备有国际一流的高精诊疗设备，能够在更大限度上为患者提供更精准、高效的诊疗服务，让高品质的医疗资源惠及更多群众。

北京中医药大学东直门医院洛阳医院党委书记王修利表示，国家区域医疗中心建设事关千家万户。下一步，医院将结合北京中医药大学东直门医院和厦门医院的先进管理经验，把前沿的治疗理念和丰富的临床经验传过来，把更多的中西医优秀人才引进来，由技术“输血”向“造血”转变，持续加快建设步伐，让洛阳百姓在“家门口”就能享受到高效、优质的医疗服务。(洛报融媒·洛阳网记者 刘雪琦 通讯员 刘晓飞 文/图)