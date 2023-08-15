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中秋国庆假期，八路军驻洛办事处纪念馆系列活动等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 17:22
资料图

　　27日，记者从八路军驻洛办事处纪念馆获悉，中秋国庆假期，该纪念馆将推出一系列活动，为市民、游客送上文化大餐。

　　9月29日10:00至11:00，该纪念馆将举办“巧手制非遗 共话中秋情”主题活动，入馆游客均可参与制作月亮船，完成即有机会获得月饼。

　　9月30日10:00至11:00，该纪念馆将推出“铭记峥嵘史 花环献英烈”主题活动，入馆游客均可参与制作花环、花束，面向缅怀墙向烈士纪念碑敬献、鞠躬，寄托对革命先烈的无限哀思，颂扬革命先烈的崇高精神。

　　10月3日14:00至16:00，孩子们还可以到八路军驻洛办事处纪念馆参加“童心筑梦庆华诞”——我们的节日·国庆节主题研学活动。现场，研学老师将为孩子们讲述“两弹一星”元勋邓稼先的感人事迹，并带领大家一起制作“祝福祖国”主题花篮。如果您感兴趣，可关注该纪念馆微信公众号，回复“研学课报名+姓名+年龄(8岁至12岁)+联系电话”参与报名。本次活动为免费公益活动，限额10人。

　　此外，八路军驻洛办事处纪念馆将于10月1日、2日、4日、5日、6日10:00和15:00各开展一场免费志愿讲解活动。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 栾少鹏）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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