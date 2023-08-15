周一不闭馆！洛阳这些博物馆、纪念馆中秋国庆假期正常开放

27日，记者从洛阳市文物局获悉，今年中秋国庆假期期间，洛阳全市多家博物馆、纪念馆取消周一闭馆惯例，方便大家在假期期间进馆感受传统文化魅力。

27日，记者从洛阳市文物局获悉，今年中秋国庆假期期间，洛阳全市多家博物馆、纪念馆取消周一闭馆惯例，方便大家在假期期间进馆感受传统文化魅力。 27日，记者从洛阳市文物局获悉，今年中秋国庆假期期间，洛阳全市多家博物馆、纪念馆取消周一闭馆惯例，方便大家在假期期间进馆感受传统文化魅力。 这些博物馆、纪念馆有：洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳民俗博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳周公庙博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、定鼎门遗址博物馆、新安县博物馆、新安县千唐志斋博物馆、中共洛阳组诞生地纪念馆。 同时，不少博物馆、纪念馆还推出了免费志愿讲解服务，您可关注相关场馆微信公众号了解详细信息。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦）