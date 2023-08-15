这么近，那么靓，周末来宜阳

这么近！走，一脚油门的事。怎麽靓？小编带你游宜阳！

这么近！走，一脚油门的事。

怎麽靓？小编带你游宜阳！

国标舞公开赛

2023年第16届国际旅游形象大使大赛河南区总决赛暨全国魅力城市国标舞公开赛

国庆中秋喜相逢、你我相约宜阳城。历史沿革在古巴，乡村伦巴被认为是一种家禽的哑剧表演，国标舞十种舞分别展现不同的风格。

大赛将于10月1日晚19点30分开幕，舞者、模特身穿汉服、旗袍、舞蹈服饰，华丽转身，展示她们亮丽风韵及跳出心动的快乐心情。

举办时间：2023年10月1—2日

举办地点：宜阳县体育馆

洛水昌谷

首届洛水昌谷户外露营节

这里有中国北方的“小威尼斯”，国内运营里程最长的“蒸汽小汽车”、“霍比特小镇”、“中央大草坪”、“烧烤音乐节”、“露营帐篷”、“露营集市”、“主题演艺”、“魔豆盒子民宿”等等......

夜幕低垂，我独自走在中国北方的“小威尼斯”北湖码头，溯游从之，思绪绵绵......嗯......鹅......这个......(脚趾扣出三室一厅)小编词穷，你来......续.....

“轻奢露营”

22万平中央大草坪，视野开阔，环境优美，还有齐全的露营设施，在此帐篷露营，享受精致生活般的惬意时光。

“帐篷市集”

市集上充满各种个性和创意的商品活动；每一个摊位都由独立艺术或手工爱好者精心打造。

“互动游戏”

网红互动游戏，飞盘、趣味足球、趣味碰碰球等，都可以在这里找到你的乐趣所在。

活动时间：9月26日-10月6日

活动形式：户外露营、帐篷市集、美食烧烤、互动游戏、打卡拍照、互动演艺、主题演艺、夜游观光、烟花演绎

活动区域：中央大草坪

洛水昌谷游客咨询投诉电话：15737999560。

七彩童话动物王国

淄博烧烤·宜阳童话盛典嘉年华系列活动

这里有红遍全国的“淄博烧烤”、流行于淄博市地方传统音乐的《聊斋俚曲》，还有小朋友们最喜欢的“童话盛典”。

吃烧烤 就吃正宗的淄博烧烤

宜阳七彩童话动物王国牵手淄博市烧烤家协会，把整个“淄博烧烤”搬到了景区。(你到淄博吃烧烤了吗？工作太忙？没有时间？路程太远？交通票订不上？花费太多？出行超预算？)没关系，我们将帮助你，实现你“进淄赶烤”的心，满足你！无需再东奔西走，淄博烧烤宜阳就有。

活动时间：9月29日-10月7日

欢乐开门迎宾9:00-9:15

巡游穿插童话各类舞蹈10:00-10:40

舞蹈小丑巡游加互动13:00-13:30、14:00-14:30、16:00-16:40

七彩童话动物王国游客咨询投诉电话：0379-68700888。

花果山风景区

“奇妙”西游系列活动

偶遇齐天大圣，

邂逅瑶姬神女。

与东海龙王一起施雨，

与小钻风结伴巡山……

童年梦想的场景一一实现，

会是一种怎样的奇妙体验？

花果山，茂林修竹，山雾缭绕，树木丛生，溪水潺潺，鸟鸣春涧。在这里，你可以看芳草萋萋、山峦叠嶂，看云雾在山间或隐或现。同时可以体验到沉浸式山水实景剧本杀、互动光影秀，山海经IP角色形象等更多经典游戏！

1.官封弼马温：矮马骑行、萌宠豢养、劳作体验……

2.智收猪八戒：萌宠乐园、香猪套圈、趣味游戏……

3.车迟国斗法：亲子游戏、智力比拼、体能拓展……

4.雷音寺朝圣：通关打卡、收获真经……

5.敕封取经人：通过趣味比赛、知识竞猜，赢取“取经人”称号……

活动时间：9月29日【中秋节】-10月6日(8天)

活动内容：众仙迎宾、通关文牒、西游快闪、机甲互动、萌宠乐园+挑战游戏、气模打卡、手办制作、节目演艺、跨界魔术、西游美食风物集、周边联动(周边瓜果采摘)。

花果山游客咨询投诉电话：0379-68883630。

赵老屯民俗文化村

赵老屯中秋国庆嘉年华系列活动

万张门票免费领！又有大动作，皇家大马戏+稻草人展+冰雪奇缘赵老屯国庆嘉年华盛大开启！

皇家大马戏

风靡全球的大马戏来了！真的来了！国庆期间特邀皇家大马戏演出团队，视觉盛宴震撼来袭！皇家大马戏必须为它疯狂打call，山羊、猴子、小狗、狮子、狗熊等等各种动物经常演出。你一定会有忍不住想要合影留念的冲动，拥有超高的人气和观赏性，优雅与难度于一身的空中表演节目。

空中飞人、双人吊环、高空杂技

极致美感、惊险刺激、挑战极限、惊爆眼球

这里满足你对浪漫的一切追求

滑稽小丑真funny！

花样百出只为将快乐带给你们！

让你捧腹大笑乐不停！

几十种形态各异、憨态可掬的

巨型稻草人装置惊艳亮相

硕大的龙猫

治愈系的外表，真是惹人怜爱

冰雪奇缘儿童剧

每个女孩都有个公主梦,如果问起最喜欢的公主角色,小朋友肯定会毫不迟疑的告诉你是艾莎公主,国庆打卡赵老屯民俗文化村,共赴一场童话世界的奇妙之旅~

赵老屯游客咨询投诉电话：0379-69336685。

杏花村

杏花村亲子嘉年华系列活动

嗨翻“十一”！锦屏镇“迎双节 庆丰收”2023年杏花村亲子嘉年华系列活动即将盛大开幕！

活动一：国庆乐翻天 嘉年华巡游

“动漫卡通嘉年华巡游活动”

活动时间：9月29日-10月6日

(14：30-17：30)

小朋友们，你想和玲娜贝儿、可爱小丑、白雪公主、小矮人一起畅游杏花村山顶露营基地、见鹤湖、大地艺术景观吗？想参与它们的动漫童话故事吗？那就约上你的小伙伴们来来杏花村畅游打卡吧！

活动二：杏花村首届“民间艺术节”大赛

活动时间

(2023年9月29日—2023年10月6日)

杏花村诚邀您来参赛，不仅可以展示您的才艺，有可能会拿到万元大奖哦！

活动三：坐上火车吃火锅

坐上绿皮火车，和三两好友一起去吃火锅吧。洛阳爆火的同款洪崖洞老火锅入驻杏花村啦！招牌九尺鸭肠、麻辣牛肉、火箭鱿鱼、奶香肥牛、千丝土豆等您来打卡，快来感受真正的火车餐厅吧！

杏花村游客咨询投诉电话：0379-68773998。

你要说宜阳，就不能只说宜阳，

你要说文化名城，历史悠长；

说山川形胜，人杰地灵；

说秦砖汉瓦，秀丽辉煌；

说李贺诗笔，瑰丽凄迷，三乡圣地，诗魂栖息；

说杏花微雨,村落安宁,王莽村中,梅香飘溢；

说养马乡愁，豫西风情，赵老屯里，返璞归真；

说革命赵保，激情飞扬，红星小镇，手作魅力;

说现代设计洛水昌谷，精灵幻境，趣味横生；

说城市新貌，体育繁盛，青春宜阳，扬帆起航。

文化景区聚集地

宜阳美食