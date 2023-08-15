连续阴雨！洛阳发布中秋国庆假期天气预报

27日上午，洛阳市气象局召开新闻发布会，发布2023年中秋、国庆“双节”天气预报。 27日上午，洛阳市气象局召开新闻发布会，发布2023年中秋、国庆“双节”天气预报。 一、天气预报： 自9月22日以来，洛阳出现了持续的阴雨天气。根据最新气象资料分析，受副高边缘西南气流及多股地面冷空气扩散的共同影响，2023年中秋和国庆节期间除9月30日前后降水有短暂间歇外，洛阳仍将维持连阴雨天气，气温持续较低，中秋节和国庆末期有两次大风天气。 具体来看洛阳天气： 9月29日(中秋)：小雨转多云，西北风4级左右，气温17℃～23℃ 9月30日(周六)：多云间晴天，气温15℃～25℃ 10月1日(周日)：多云到阴天转小雨，气温15℃～23℃ 10月2日(周一)：小到中雨转阴天，气温16℃～20℃ 10月3日(周二)：阴天转小雨，气温13℃～21℃ 10月4日(周三)：小雨转阴天，气温15℃～19℃ 10月5日(周四)：阴天有小雨，偏北风5到6级，气温13℃～17℃ 10月6日(周五)：小雨转多云，西北风4级左右，气温12℃～21℃ 二、关注与建议： 1、目前洛阳大部分地区土壤偏湿，需防范持续阴雨天气造成的农田积水和涝渍灾害，及时采取有效措施排涝降渍。 2、正值“三秋”期间，秋作物已成熟地区，需抓住降水间隙及时抢收；已收获地区，需关注秋作物发芽霉变气象风险，通风储存、及时烘干，确保秋粮品质。 3、持续阴雨天气易造成地质灾害，气象风险较高，需加强灾害隐患点、涉山涉水旅游景区、建设工地、重要工程设施等的巡查排险。 4、持续阴雨天气叠加湿度大易造成低能见度、道路积水和湿滑，双节期间道路交通、旅行出行等气象风险较高，需注意行车安全。 5、持续阴雨天气及气温偏低引发感冒、呼吸道疾病等气象风险较高，需注意及时添加衣物，注意保暖。 又讯 27日，河南省气象局发布中秋国庆“双节”天气预报，内容如下。 （洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博 文/图）