签约项目29个！洛阳组团参加第十四届中国河南国际投资贸易洽谈会

26日，第十四届中国河南国际投资贸易洽谈会(简称“投洽会”)在郑州开幕。洛阳市1500人(次)参加，签约项目共计29个，投资总额250.1亿元。

26日，第十四届中国河南国际投资贸易洽谈会(简称“投洽会”)在郑州开幕。洛阳市1500人(次)参加，签约项目共计29个，投资总额250.1亿元。

作为投洽会的重要活动之一，当天，由商务部投资促进事务局、河南省商务厅、洛阳市政府承办的国际新兴产业投融资合作大会举行。大会就洛阳市悠久文化、文旅资源以及新材料、新能源、新IT和智能装备产业等进行现场推介，为拓展招商渠道、展示洛阳形象、扩大招商合作提供平台。

据悉，河南国际投资贸易洽谈会是河南省规模最大、规格最高、最具影响力的国际性经贸盛会，日前已成功举办了十三届，已成为河南对外开放和招商引资的“金字招牌”。

洛阳将深度融入投洽会“朋友圈”，用足用好投洽会“大平台”，积极洽谈交流，寻找合作机会，讲好新时代开放“洛阳故事”，推动更多特色优质的“洛阳制造”走向世界。同时，聚焦风口产业，深化产业链供应链务实对接，积极引进新理念、新装备、新技术，吸引更多跨国公司选择洛阳、投资洛阳，为“建强副中心、形成增长极”培育强劲新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新）