洛阳公布第三季度重大劳动保障违法案件和欠薪失信联合惩戒名单

27日，根据人社部、河南省人社厅要求，洛阳市人社局向社会公布今年第三季度的两批重大劳动保障违法行为及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

27日，根据人社部、河南省人社厅要求，洛阳市人社局向社会公布今年第三季度的两批重大劳动保障违法行为及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

定期向社会公布重大欠薪案件及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，是人社部门贯彻落实《重大劳动保障违法行为社会公布办法》和《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》相关规定，加大对重大劳动保障违法行为惩戒力度，强化社会舆论监督作用，督促用人单位自觉遵守劳动保障法律法规，维护劳动者合法权益，构建和谐稳定的劳动关系的有力举措。

两批名单具体情况为——

(一)河南瑞华建筑集团有限公司拖欠劳动报酬案

违法主体：河南瑞华建筑集团有限公司

统一社会信用代码：914105815908388495

地址：郑州市中原区国家大学科技园东区16号楼C座11层

法定代表人：于志勇

主要违法事实：2022年12月28日，洛阳市人社部门接到投诉，反映河南瑞华建筑集团有限公司存在拖欠劳动报酬问题。经查，该公司拖欠38名劳动者2021年1月5日至2022年12月20日劳动报酬200.5114万元。2023年1月4日，洛阳市人社部门依法向该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。2023年1月12日，洛阳市人社部门依法将该公司列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

(二)河南星腾建筑工程有限公司拖欠劳动报酬案

违法主体：河南星腾建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91411700MA3XC8F80P

地址：河南省郑州市金水区赛博数码广场68号4层西473号

法定代表人：刘志坤

主要违法事实：2022年12月28日，洛阳市人社部门接到投诉，反映河南星腾建筑工程有限公司存在拖欠劳动报酬问题。经查，该公司拖欠29名劳动者2022年4月至2022年6月份劳动报酬28.4502万元。2023年1月7日，洛阳市人社部门依法向该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。2023年1月18日，洛阳市人社部门依法将该公司列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。