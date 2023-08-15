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栾川文旅喊你十一来栾川吃豆腐啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川文旅 2023.09.27 10:06

　　提到栾川，除了山清水秀的风景，更多人想到栾川的特色美食——豆腐。栾川豆腐在河洛地区享有盛名，制作工艺入选河南省非物质文化遗产，山泉水泡豆、十字布兜晃汁、酸浆点卤是其独具特色的核心所在，成就了栾川豆腐细腻嫩滑、耐嚼爽口的独特口感。作为餐桌上久食不厌的美食，栾川豆腐可食、可药、可补，蘸汁热豆腐、豆腐汤、“三条腿”炸豆腐、豆腐宴等深受游客的喜爱。

　　在栾川，一声“豆腐哎~~~”的亢亮吆喝，一碗热气腾腾豆腐不仅暖胃暖身，更能品味山城不一样的人间烟火气。

　　“十一”黄金周假期期间，我们为广大游客带来美味的豆腐大餐。

　　9月30日——10月5日，栾川县隆重举办“来栾川吃豆腐”暨栾川豆腐非遗文化大集活动，向四方游客朋友展示栾川豆腐文化，邀请大家沉浸式体验豆腐制作过程，免费品尝现做新鲜豆腐，还有趣味游戏等你参与。

　　十大景区联动，“来栾川吃豆腐”

　　鸡冠洞景区(栾川豆腐非遗大集)

　　1.9月30日，“来栾川吃豆腐”暨栾川豆腐非遗文化大集开集仪式；

　　2.现场调豆腐、三条腿豆腐、豆腐脑、铁板豆腐、橡子凉粉、玉米蝌蚪等美食免费品尝；

　　3.活动期间每天栾川豆腐非遗展示与体验，免费品尝，表演等活动，精彩不断。

　　老君山景区“1元午餐”(豆腐)

　　1.“1元午餐”(豆腐)品尝活动；

　　2.云景竹舍民宿豆腐宴体验活动。

　　重渡沟景区(万人豆腐宴)

　　1.万人免费吃豆腐大赛活动，吆喝比拼、男女组吃豆腐比拼、豆腐西施比拼，热闹上线；

　　2.竹香水街豆腐宴供游客品尝；

　　3.农耕村豆腐制作沉浸式体验；

　　4.“栾小福”豆腐主题民宿网红打卡活动。

　　抱犊寨景区(豆腐非遗展示体验)

　　1.邀请三川豆腐，抖音百万点赞网红——李大庆师傅，现场展示豆腐传统制作工艺；

　　2.豆浆、“三条腿”、卤豆腐、烤豆腐等花样豆腐美食免费吃；

　　3.文化表演活动。

　　竹海野生动物园(豆腐非遗展示体验)

　　1.入园游客免费品尝豆腐脑、豆浆、卤豆腐等豆腐美食；

　　2.商业街现场打造豆腐作坊，邀请当地具有几十年制作豆腐经验的老师傅，展示制作豆腐流程和工艺；

　　3.入园游客均可亲自体验栾川豆腐制作的全流程。

　　王府竹海景区(王府豆腐宴)

　　1.“王府豆腐宴”开启花式栾川热豆腐吃法；

　　2.彩鳞池区域，邀请游客免费吃豆腐；

　　3.打造“石磨”豆腐互动场景，邀请游客回忆儿时的乐趣，感受乡村生活点滴。

　　天河大峡谷景区(“豆腐西施”系列活动)

　　1.现场打造豆腐作坊，邀请豆腐西施介绍豆腐制作工艺，讲述栾川豆腐非遗文化；

　　2.各种新鲜调汁豆腐及小游戏，供游客参与。

　　养子沟景区(栾川豆腐特色美食体验区)

　　1.调豆腐、铁板豆腐等花样豆腐美食免费吃；

　　2.豆腐制品售卖；

　　3.“我到农家吃豆腐”系列活动；

　　4.免费教你做豆腐(菜)：伊禾养子沟三生研学基地 养子沟72号农家院。

　　龙峪湾景区(豆腐非遗展示体验)

　　1.豆腐品尝网红打卡点，免费栾川豆腐供游客品尝；

　　2.精彩汉服表演，热舞表演，杂技表演等。

　　伏牛山滑雪度假乐园(栾川豆腐美食体验区)

　　1.景区内设置豆腐品尝打卡点，游客免费吃栾川豆腐；

　　2.栾川豆腐美食烹饪公开课活动。

　　“来栾川吃豆腐”手绘地图及线路攻略

　　东线攻略

　　重渡沟景区(万人豆腐宴)——竹海野生动物园(豆腐非遗展示体验)

　　中线攻略

　　老君山(一元午餐)——养子沟(栾川豆腐特色美食体验区)——养子口豆腐小市集(栾川乡养子口村旅游驿站对面的市集)——龙峪湾(豆腐非遗展示体验)

　　西线攻略

　　鸡冠洞(栾川豆腐非遗大集)——陶湾镇豆腐小市集(陶湾镇剧院小广场)——天河大峡谷(豆腐西施系列活动)——三川镇豆腐小市集(三川镇车站对面)——抱犊寨(豆腐非遗展示体验)

　　北线攻略

　　王府竹海(王府豆腐宴)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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