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今明两日17时至21时，洛阳部分公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团 2023.09.27 10:53

　　刚刚，“洛阳公交集团”官方微博发布《关于2023洛阳河洛文化旅游节开幕式期间临时调整公交线路的通告》，内容如下：

　　按照2023洛阳河洛文化旅游节演练及开幕式部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2023年9月27日至28日的每日17时至21时根据交通管控情况调整周边公交线路走向，具体方案如下：

　　1路

　　去程沿原线行驶至市府西街政和路口后，改走政和路、金城寨街、牡丹大道、永泰街恢复原线，调整路段去回程一致。

　　3路

　　去程沿原线行驶至市府西街太康路口后，改走太康路、金城寨街、牡丹大道、永泰街恢复原线，调整路段去回程一致。

　　26路

　　去程沿原线行驶至太康路长兴街口后，改走太康路、定鼎门街、牡丹大道到达临时终点站牡丹大道兴洛西街口；回程牡丹大道兴洛西街口发车，走牡丹大道、定鼎门街、太康路恢复原线。

　　29路

　　去程沿原线行驶至政和路市府西街口后，改走政和路、定鼎门街、开元大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　33路

　　去程沿原线行驶至龙门大道太康路口后，改走龙门大道、翠云路、兴洛东街恢复原线，调整路段去回程一致。

　　37路

　　去程沿原线行驶至金城寨街政和路口后，改走政和路、龙门大道，到达龙门大道关林路口终点站；回程龙门大道关林路口发车，走龙门大道、政和路、金城寨街恢复原线。

　　57路

　　去程沿原线行驶至开元大道定鼎门街口后，改走定鼎门街、太康路、金城寨街、开元大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　70路

　　去程沿原线行驶至政和路永泰街口后，改走政和路、定鼎门街、开元大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　71路

　　去程沿原线行驶至开元大道定鼎门街口后，改走定鼎门街、牡丹大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　75路

　　去程沿原线行驶至政和路厚载门街口后，改走政和路、定鼎门街、牡丹大道、厚载门街恢复原线，调整路段去回程一致。

　　77路

　　去程沿原线行驶至长兴街政和路口后，改走政和路、金城寨街、牡丹大道、长兴街恢复原线，调整路段去回程一致。

　　88路

　　去程沿原线行驶至永泰街政和路口后，改走政和路、金城寨街、牡丹大道、永泰街后恢复原线，调整路段去回程一致。

　　96路

　　去程沿原线行驶至龙门大道政和路口后，改走政和路、通济街恢复原线，调整路段去回程一致。

　　99路

　　去程沿原线行驶至开元大道金城寨口后，改走金城寨街、关林路、龙门大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　113路

　　去程沿原线行驶至兴洛东街牡丹大道口后，改走牡丹大道、定鼎门街、开元大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　118路

　　去程沿原线行驶至开元大道金城寨街口后，改走金城寨街、关林路、龙门大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　203路

　　去程沿原线行驶至政和路长兴街口临时终点站；回程政和路长兴街口发车，改走长兴街、太康路恢复原线。

　　205路

　　去程沿原线行驶至开元大道金城寨街口后，改走金城寨街、牡丹大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　207路

　　去程沿原线行驶至开元大道金城寨街后，改走金城寨街、牡丹大道、永泰街恢复原线，调整路段去回程一致。

　　大数据专线

　　去程沿原线行驶至开元大道定鼎门街口后，改走定鼎门街、政和路、金城寨街、开元大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　伊滨专线

　　去程沿原线行驶至开元大道定鼎门街口后，改走定鼎门街、牡丹大道、兴洛东街口恢复原线，调整路段去回程一致。

　　伊滨区1号线

　　去程沿原线行驶至开元大道定鼎门街口后，改走定鼎门街、政和路、金城寨街、开元大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　途经线路会根据道路管控情况适时调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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