新能源购车补贴预计年底前全部发放完毕

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源购车补贴审核状态从7月份到现在一直显示“发放中”，什么时候才能到账？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源购车补贴审核状态从7月份到现在一直显示“发放中”，什么时候才能到账？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源购车补贴审核状态从7月份到现在一直显示“发放中”，什么时候才能到账？
中原银行回复：如果您的审核状态是补贴发放中，说明已通过审核，请耐心等待发放。目前补贴资金分批次到账中，预计年底前全部发放完毕，已发放人员清单可以关注洛阳市商务局门户网站，有补贴名单公示。
点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605