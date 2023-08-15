新能源购车补贴预计年底前全部发放完毕

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源购车补贴审核状态从7月份到现在一直显示“发放中”，什么时候才能到账？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源购车补贴审核状态从7月份到现在一直显示“发放中”，什么时候才能到账？

中原银行回复：如果您的审核状态是补贴发放中，说明已通过审核，请耐心等待发放。目前补贴资金分批次到账中，预计年底前全部发放完毕，已发放人员清单可以关注洛阳市商务局门户网站，有补贴名单公示。

点击查看原帖⑥