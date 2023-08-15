网友建议调整王城大道路灯开启时间 洛阳市住建局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近连续阴雨，晚上六点多光线已暗，王城大道上路灯开得太迟，影响驾驶，希望能调整开灯时间。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近连续阴雨，晚上六点多光线已暗，王城大道上路灯开得太迟，影响驾驶，希望能调整开灯时间。

洛阳市住房和城乡建设局回复：经了解，目前王城大道执行的开关灯时间是根据路灯管理部门发布时间进行调整的。由于近期阴雨天较多，我局已建议王城大道管理单位密切与路灯管理单位对接，根据天气情况适时调整路灯开启时间。

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