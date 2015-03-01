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洛阳2023年下半年中小学教师资格认定时间确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2023.09.27 11:19

　　昨日，“洛阳市教育局”微信公众号发布《洛阳市2023年下半年中小学教师资格认定公告》，明确我市2023年下半年中小学教师资格认定工作具体安排确定，网上报名时间为9月28日至10月12日。

　　认定对象

　　在我市申请认定中小学(含幼儿园)教师资格者，需满足下列条件之一：

　　(一)户籍是洛阳市；

　　(二)居住地(本人须持有有效期内居住证原件)在洛阳市；

　　(三)目前在洛阳市高校就读的全日制研究生；

　　(四)驻洛部队现役军人和现役武警。

　　在我市学习、工作和居住的港澳台居民，持港澳居民来往内地通行证或五年有效期台湾居民来往大陆通行证等有效证件，可在我市申请认定中小学(含幼儿园)教师资格。申请认定教师资格的学历及其它条件、程序要求与内地(大陆)申请人相同。

　　认定条件

　　(一)思想品德条件。自觉遵守宪法和法律，热爱教育事业，能够履行《教师法》规定的义务，遵守教师职业道德。

　　(二)学历条件。应当具备《教师法》规定的相应学历，具体如下：

　　1.申请幼儿园教师资格的，应当具备幼儿师范学校毕业及以上学历;

　　2.申请小学教师资格的，应当具备中等师范学校毕业及其以上学历;

　　3.申请初级中学教师资格的，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历;

　　4.申请高级中学和中等职业学校(文化课、专业课)教师资格的，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历；

　　5.申请中等职业学校实习指导教师资格的，应当具备中等职业学校毕业及其以上学历，并具有相当助理工程师及以上专业技术职务或者中级及以上工人技术等级。

　　(三)符合下列条件之一：

　　1.参加中小学教师资格考试并取得《中小学教师资格考试合格证明》且在规定有效期内。根据《退役军人事务部教育部人力资源社会保障部关于促进优秀退役军人到中小学任教的意见》(退役军人部发〔2022〕46号)，退役军人在服役前1年内取得的中小学教师资格考试合格证明可延长2年有效期，具体可咨询中国教师资格网。

　　2.符合免试认定条件的教育类研究生和师范生，并取得《师范生教师职业能力证书》且在有效期内。

　　3.2015年(含)之前入学的全日制普通大专、本科院校师范生，可申请认定与所学专业相对应的教师资格。

　　(四)普通话条件：普通话水平应当达到国家语言文字工作委员会颁布的《普通话水平测试等级标准》二级乙等及以上标准。

　　(五)体检条件：符合《河南省教师资格申请人员体格检查标准》(可从河南省教师资格网查询)。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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