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洛阳给加装电梯立法：业主依法表决通过可装
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 10:53

　　“三分之二以上业主参与表决，只要其中有四分之三同意即可加装电梯。”“在加装电梯过程中，相关业主应当配合，不得阻扰、破坏施工。”……近日，洛阳市十六届人大常委会第六次会议审议通过《洛阳市人民代表大会常务委员会关于既有住宅加装电梯的决定》(简称《决定》)，以准法规性决定的形式推动这一民生实事顺利实施。

　　洛阳市委明确提出，要用好地方立法权，加快对老旧小区加装电梯等问题的专项立法。洛阳市人大常委会在广泛征求人民群众意见建议基础上，制定出台《决定》，对既有住宅加装电梯的主体责任、规划许可、加装条件、建设维护等方面进一步明确，为加快推进既有住宅加装电梯提供了法治保障。

　　如何决定：依法表决通过即可加装电梯

　　上下楼，是居民出行的“第一步”，也是回家的“最后一步”，与居民日常生活息息相关。

　　“老旧小区加装电梯，是应对老龄化问题的惠民之举。”洛阳市住建局相关负责人介绍。然而，这一惠民之举在现实中推进起来难度依然不小。“最大的难题就是楼栋居民意见不一致，尤其是低楼层住户的反对。”

　　《决定》明确，加装电梯应当征求所在单元全体业主意见，并经专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决或者签署书面意见，经参与表决或者签署书面意见专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决或者签署书面意见人数四分之三以上的业主同意的，可以组织实施。

　　举例来说，以6层既有住宅一个单元12户(一梯两户)为例，假设每户专有部分面积相同，那么在表决的时候，至少要有8户人家参与表决，参与表决的这8户里面只要有6户同意即可实施加装电梯。这意味着，最少半数同意即可加装，“一票否决”将不复存在，“大多数”业主意见将得到尊重。

　　“《决定》的出台非常及时，我们楼栋的电梯也终于等到加装的那一天。”得知《决定》审议通过后，家住涧西区的李先生激动地说。据了解，李先生所在楼栋的老人和孩子们都迫切希望加装电梯，但因有一户居民不同意，致使电梯至今加装不成，邻里之间关系也变得紧张起来。

　　“这是贯彻民法典的一个有效举措，有效打通了加装电梯的‘最后一公里’。”洛阳市人大常委会法工委相关负责人表示。《决定》明确，在加装电梯过程中，相关业主应当配合，不得阻扰、破坏施工，有关部门将做好政策宣传、教育引导、民主协商、纠纷化解等工作。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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