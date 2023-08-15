10月6日起报名！洛阳招聘辅警684名

昨日，洛阳市公安局官网发布《2023年洛阳市公安机关公开招聘警务辅助人员公告》称，洛阳市公安机关计划招聘警务辅助人员共684名。
昨日，洛阳市公安局官网发布《2023年洛阳市公安机关公开招聘警务辅助人员公告》称，洛阳市公安机关计划招聘警务辅助人员共684名。
昨日，洛阳市公安局官网发布《2023年洛阳市公安机关公开招聘警务辅助人员公告》称，洛阳市公安机关计划招聘警务辅助人员(以下简称辅警)共684名，其中，洛阳市公安局299名、洛阳市公安局孟津分局70名、新安县公安局60名、宜阳县公安局69名、伊川县公安局80名、汝阳县公安局10名、嵩县公安局47名、栾川县公安局49名。具体内容如下：
职位表
（点击查看高清图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605