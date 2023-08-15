洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

赵永让：在技术一线奋勇争先
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 08:27

　　●人物：赵永让

　　●年龄：66岁

　　●身份：中信重工退休职工

　　作为恢复高考后的第一批大学生，赵永让大学毕业后进入洛阳矿山机器厂(中信重工的前身，简称洛矿)工作。在洛矿期间，他一直在技术研发一线工作，从一名只懂理论的大学生迅速成长为一名技术专家，参与完成的项目曾获得国家科技进步奖。近日，66岁的赵永让回忆了自己工作中那些难忘的往事。

　　恢复高考后的首批大学生 毕业后进入洛矿工作

　　赵永让出生于1957年，许昌禹州人。1977年，赵永让参加高考，成功考入当时的郑州工学院，学习铸造工艺及设备专业，成为恢复高考后的第一批大学生。

　　“我上大学时学的是铸造相关专业，当时我们国家做大型铸件的企业还不多，洛矿就是其中之一，因此我对洛矿是很向往的。”赵永让说，1983年他如愿进入洛矿，被分到了平炉车间工作。

　　赵永让说，1988年前后，洛矿进行了机构改制，把车间改为分厂，平炉车间改为铸钢一分厂，主要负责平炉炼钢、浇铸钢锭、生产大型铸钢件等工作，他担任分厂技术副厂长。

　　“当时，在传统计划经济体制下，洛矿面临体制不活、市场需求不振等难题。”赵永让说，那时候，一些分厂生产经营困难，甚至出现发不出工资的情况，铸钢一分厂当时能维持正常生产经营，靠的就是大胆探索、敢于创新。

　　赵永让说，当时厂里使用的是平炉炼钢技术，炼钢炉内的耐火砖最怕即热即冷，在频繁的冷热交换下，耐火砖很容易碎，会使炼钢炉发生故障，因此炼钢炉一旦开起来就不能停。

　　“厂里没有那么多的生产任务，炉子一直开着就会消耗材料，增加经济成本。”赵永让回忆说，于是他就和厂长商量，能不能想想办法让炼钢炉实现间歇开停。很快，厂里就召集负责技术和设备的工人开会，集思广益解决问题。

　　大家商量后，决定试一试。赵永让说，工作人员采取缓慢降温的方法，用两天时间把炼钢炉内的温度降到合适的区间，然后密封、关火，让炼钢炉自然冷却。下次开炉，用小火慢慢升温，两三天后照样可以正常使用。

　　“当时我们是第一个打破‘炉子不能停’惯例的企业，节省了不少经济成本。”赵永让说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
    持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
    持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
        每年做两次手术，每次手术切除肠道息肉数量多达100多个，已持续10年……这种让人痛苦的经历，发生在市民吴江...
  • ·疼疼疼 这类人也可能得褥疮
  • ·早餐“打糊糊” 这些食材要慎选
  • ·每天至少4两酒,害他被“烧”昏迷了
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 紧急通告！9月27日、28日洛阳部分道路...
  • 夺金+打破亚洲纪录！洛阳“姊妹花”绽...
  • 预计年产量将达180万件！洛阳首个汉服...
  • 今年底建成10个试点社区！洛阳加快一...
  • 洛阳旅游年票新增一家4A级景区
  • 洛阳公交将开通多条国庆专线 延长夜间...
  • 网友建议对关林火车站实施改造 官方回...
  • 着华裳，赴神都洛阳之旅
  • 水质提升！洛阳关林水厂提升改造项目开工
  • 今年前8个月 洛阳外贸同比增长10.4%
    		•
    百姓呼声
    王城大道路灯近期亮灯太晚？官方回应
    目前洛阳火车站改造项目正在研究推进中
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    形态各异

    走进秋色

    走进溢坡电影村

    王城公园拾零
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605