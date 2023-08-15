赵永让：在技术一线奋勇争先

作为恢复高考后的第一批大学生，赵永让大学毕业后进入洛阳矿山机器厂(中信重工的前身，简称洛矿)工作。在洛矿期间，他一直在技术研发一线工作，从一名只懂理论的大学生迅速成长为一名技术专家，参与完成的项目曾获得国家科技进步奖。近日，66岁的赵永让回忆了自己工作中那些难忘的往事。

●人物：赵永让

●年龄：66岁

●身份：中信重工退休职工

作为恢复高考后的第一批大学生，赵永让大学毕业后进入洛阳矿山机器厂(中信重工的前身，简称洛矿)工作。在洛矿期间，他一直在技术研发一线工作，从一名只懂理论的大学生迅速成长为一名技术专家，参与完成的项目曾获得国家科技进步奖。近日，66岁的赵永让回忆了自己工作中那些难忘的往事。

恢复高考后的首批大学生 毕业后进入洛矿工作

赵永让出生于1957年，许昌禹州人。1977年，赵永让参加高考，成功考入当时的郑州工学院，学习铸造工艺及设备专业，成为恢复高考后的第一批大学生。

“我上大学时学的是铸造相关专业，当时我们国家做大型铸件的企业还不多，洛矿就是其中之一，因此我对洛矿是很向往的。”赵永让说，1983年他如愿进入洛矿，被分到了平炉车间工作。

赵永让说，1988年前后，洛矿进行了机构改制，把车间改为分厂，平炉车间改为铸钢一分厂，主要负责平炉炼钢、浇铸钢锭、生产大型铸钢件等工作，他担任分厂技术副厂长。

“当时，在传统计划经济体制下，洛矿面临体制不活、市场需求不振等难题。”赵永让说，那时候，一些分厂生产经营困难，甚至出现发不出工资的情况，铸钢一分厂当时能维持正常生产经营，靠的就是大胆探索、敢于创新。

赵永让说，当时厂里使用的是平炉炼钢技术，炼钢炉内的耐火砖最怕即热即冷，在频繁的冷热交换下，耐火砖很容易碎，会使炼钢炉发生故障，因此炼钢炉一旦开起来就不能停。

“厂里没有那么多的生产任务，炉子一直开着就会消耗材料，增加经济成本。”赵永让回忆说，于是他就和厂长商量，能不能想想办法让炼钢炉实现间歇开停。很快，厂里就召集负责技术和设备的工人开会，集思广益解决问题。

大家商量后，决定试一试。赵永让说，工作人员采取缓慢降温的方法，用两天时间把炼钢炉内的温度降到合适的区间，然后密封、关火，让炼钢炉自然冷却。下次开炉，用小火慢慢升温，两三天后照样可以正常使用。

“当时我们是第一个打破‘炉子不能停’惯例的企业，节省了不少经济成本。”赵永让说。