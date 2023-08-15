洛阳举办2023年高素质农民农产品电商经营专业培训班

近日，我市举办2023年高素质农民农产品电商经营专业培训班，吸引了来自全市各县区的100多名巧媳妇基地产业带头人、青年农民、益农信息社农村电子商务从业人员参加。

近日，我市举办2023年高素质农民农产品电商经营专业培训班，吸引了来自全市各县区的100多名巧媳妇基地产业带头人、青年农民、益农信息社农村电子商务从业人员参加。

本次培训班由市妇联、团市委、市农业技术推广服务中心联合举办，旨在加快培育农村电商人才，促进全市特色农产品销售，助力农业增效、农民增收。为突出实效，培训采取“5天+8学时”的“理论授课+实践实习+线上教学+分组讨论交流”模式，其中理论培训3天，实践实习与观摩考察2天，农业农村部“云上智农”线上自学农产品电子商务相关视频教学课程8学时。

本次培训的授课团队由洛阳理工学院电子商务系专家教授、电商孵化资深人士组成，授课内容主要为抖音电商、视频号运营、阿里1688B类电商平台运营三大项，针对性和实用性强，重点解决现有从业人员农产品电子商务基础知识掌握不扎实、市场信息了解不全面、农产品营销手段落后、经营活力不强等问题。

本次培训后，还将开展农业职业技能评价，对合格者颁发河南省农业职业技能证书。同时，开展为期一年的后续跟踪服务，帮助解决店铺开设、农产品线上营销、创业创新孵化及金融信贷等问题，扶持我市农产品电商产业发展。

本次培训班学员、宜阳县博艾种植农民专业合作社的杨倩倩表示，她在去年曾试水抖音带货，但效果不理想，便从抖音上下架了相关产品。听说这次要开办农产品电商经营专业培训班后，她第一时间报名，打算总结经验教训，进行系统学习后重整旗鼓。“希望借助手机这个‘新农具’，干好直播带货‘新农活’，带动更多乡亲增收致富。”杨倩倩说。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 董翠翠 张君)