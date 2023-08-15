洛龙区纪委监委：让纪律教育入脑入心

自专题纪律教育开展以来，洛龙区纪委监委通过上好廉洁课、用好活教材、讲好身边事，打出纪律教育“组合拳”，引导党员干部明方向、立规矩、正风气、强免疫，进一步增强纪律意识、规矩意识。

自专题纪律教育开展以来，洛龙区纪委监委通过上好廉洁课、用好活教材、讲好身边事，打出纪律教育“组合拳”，引导党员干部明方向、立规矩、正风气、强免疫，进一步增强纪律意识、规矩意识。 “这次主题党日活动形式新颖、参与度高、教育效果好。”近日，洛龙区司法局的党员干部在参与红色剧本体验活动后，纷纷感慨。 自专题纪律教育开展以来，洛龙区纪委监委通过上好廉洁课、用好活教材、讲好身边事，打出纪律教育“组合拳”，引导党员干部明方向、立规矩、正风气、强免疫，进一步增强纪律意识、规矩意识。 上好廉洁课 洛龙区纪委监委以“书记讲纪法”为载体，督促全区各级党组织“一把手”利用“三会一课”、主题党日等，灵活选取“座谈+互动”“授课+体验”等形式，为党员干部上好纪律教育第一课。 用好活教材 通过定期梳理查办案件类型、分析案件特点、挖掘典型案例，该区纪委监委以“案例通报+纪法解读”的形式编印典型案例汇编，在警示教育会上组织大家集中学习，持续为党员干部敲响警钟。 讲好身边事 精心打造纪律教育“微课堂”，采取党组织书记带头讲、纪委书记专题讲、党员干部轮流讲的模式，用讲故事的方式讲案例、说纪法，以学明纪、以纪促廉。 洛龙区纪委监委有关负责人表示，将进一步丰富专题纪律教育载体形式，用活用好廉政教育资源，把纪律教育抓紧抓实抓到位，以实际行动推动铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 李文霞 齐安琪）