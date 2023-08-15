强化警示教育 护航年轻干部健康成长

连日来，涧西区纪委监委充分发挥警示教育震慑作用，创新形式载体，定制警示教育活动，引导年轻干部以案为鉴、检己修身，进一步加强对年轻干部的教育监督管理。

连日来，涧西区纪委监委充分发挥警示教育震慑作用，创新形式载体，定制警示教育活动，引导年轻干部以案为鉴、检己修身，进一步加强对年轻干部的教育监督管理。

为提升警示教育匹配度、针对性和感染力，涧西区纪委监委充分运用洛阳市纪检监察机关警示教育资源库和各级纪检监察网站推出的警示教育片，从中提取“年轻元素”，选取不同职级、不同领域、不同类型的典型案例，组织年轻干部观看，以“精准滴灌”式警示教育为年轻干部提神醒脑，让年轻干部清心知畏。

涧西区纪委监委还立足年轻干部特点和成长规律，丰富警示教育形式，以“青廉”学堂为载体，开展“青廉行”“青廉说”“青廉思”等系列活动，通过组织年轻干部参观警示教育基地、走上讲台以案说纪法、撰写心得体会以案思廉等，不断增强年轻干部知敬畏、讲勤廉的意识。

在让警钟长鸣、震慑常在的同时，涧西区纪委监委还注重日常监督，充分发挥派驻纪检监察组“探头”优势，聚焦年轻干部违纪违法特点和被监督单位职能职责，通过参与驻在单位组织生活会、开展廉政勤政面对面谈心谈话等方式，近距离、多角度了解年轻干部德行表现、工作实绩等情况，对苗头性、倾向性问题及时进行提醒教育，确保做到抓早抓小、防微杜渐。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 张颖）