洛阳多个社区以不同方式“花式”迎中秋

中秋节即将来临，为庆祝这一中国传统佳节，我市多个社区以不同方式“花式”迎中秋。

厂前一社区独居老人做团扇迎中秋

中秋节即将来临，为庆祝这一中国传统佳节，我市多个社区以不同方式“花式”迎中秋。

日前，在老城区水口社区新时代文明实践站，由邙山街道社工站联合社区开展的“如‘月’而至，情满中秋”新时代文明实践主题活动在欢乐氛围中拉开帷幕。来自社区的多个家庭在志愿者的指导下，动手制作月饼，尽享欢乐时刻。

调馅、制皮、烘焙……不一会儿，一阵阵香味飘出，这些做好的月饼将被分发给活动现场的老人和社区的孤寡老人。

在涧西区天津路街道厂前一社区新时代文明实践站，辖区独居老人欢聚一堂，共同参与“团扇画中秋中秋话团圆”新时代文明实践主题活动。在社区志愿者的指导下，老人们用树叶蘸取颜料作画，并写上有关中秋的诗句，在欢声笑语中聊聊往事，共享温馨时刻。

在距离厂前一社区不远的军安社区，21日上午，由社区联合军安小区物业公司共同举办的团圆主题趣味亲子运动会举行。社区多个家庭参与活动，在趣味项目中感受浓厚节日氛围。

欢庆传统佳节，自然也少不了歌舞节目的气氛烘托。近日，在洛龙区宝龙广场，由洛龙区翠云路街道立足新时代文明实践所开展的“喜迎中秋欢度国庆”主题活动，为辖区居民送上了一道“文化大餐”。在《南泥湾》《浏阳河》等大家耳熟能详的歌曲中，居民们享受着文化进社区带来的福利。此外，活动现场还设置乐高、泥塑、少儿书画等学习展示区，为辖区青少年呈上了一道丰富的“精神文明大餐”。

伊滨区寇店镇封沟社区65岁以上的老人们，在中秋节前也领到了中秋福利。该社区党支部组织在外优秀乡贤为社区65岁以上的老人捐赠“节日礼包”，其中含大米、月饼等生活物资，共计发放160份。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 陈丹利 鹿倩倩 李莹 文/图）