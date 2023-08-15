洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市纪委监委聚焦产业发展重点工作主动监督
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 08:17

　　“请谈谈你们单位负责的全市年度重点任务未实现既定目标的原因是什么，有哪些改进措施。”近日，市纪委监委驻市工信局纪检监察组约谈相关部门负责人，以面对面提醒谈话的形式，进一步压紧压实抓产业发展的主体责任，护航产业高质量发展。

　　产业是发展的基础，是经济的命脉。市纪委监委坚持把监督融入中心大局，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，从监督产业发展责任落实、职能部门作用发挥、重点项目建设廉洁高效、激发党员干部干事创业热情等方面入手，积极作为、靠前监督、强化服务保障，推动中央和省委、市委决策部署落地落实见效。

　　市纪委监委充分发挥“室组”联合监督优势，探索形成“专班+例会”“清单+台账”“调研+督办”“激励+严惩”4项工作机制，成立由市纪委监委第四监督检查室牵头的产业发展专项监督工作专班，建立产业发展重点事项清单和监督检查台账，紧盯重点项目、重大任务、关键工作，通过走访调研、跟踪督办等方式，构建起监督检查、督促整改、追责问责、激励保护的监督闭环，保障重点项目有力有效推进。

　　为培育壮大优势产业集群，市纪委监委产业发展专项监督工作专班紧盯服务保障措施、优化营商环境等工作落实，聚焦十大产业集群和35个重点产业项目，每月协同相关派驻纪检监察组，采取“四不两直”“重点式”“嵌入式”“回头看”等监督方式，开展督导调研，对调研发现的问题向相关职能部门发出工作建议函，以有力监督推动问题解决、项目建设廉洁高效，今年以来，已协调解决项目推进过程中的问题6类14个。

　　当前，洛阳顺应新文旅产业发展趋势，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，深化文旅文创融合发展，加快打造全国沉浸式文旅目的地。为护航新文旅产业高质量发展，市纪委监委围绕古城历史文脉保护与传承，建立完善政治监督“清单＋台账”机制，制订“护航古城行动”专项监督方案，构建“市—市直单位—县区—乡镇(街道)”四级责任体系，做到任务清晰、目标量化、责任到人。

　　老城区纪委监委针对“汉服热”引发洛邑古城周边店铺转行这一情况，联合市场监督、城管、税务等部门集中督查，发现问题立行立改，及时推动职能部门出台落实商家资质线上备案、特殊节点先转后批和边转边批等13项惠企政策。瀍河区纪委监委针对古城开发中房屋征收、拆迁安置等民生重点，对职能部门工作跟进监督，发现并督促整改问题94个，提出意见建议52条。

　　“要始终胸怀大局、服务全局，牢固树立党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作理念。”洛阳市纪委监委主要负责人表示，将认真落实市委十二届四次全会精神，聚焦产业发展重点工作，充分发挥专项监督工作专班作用，扭住重点任务主动监督、跟进监督，确保产业发展工作部署全面落地见效。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
    持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
    持续10年 他的肠道息肉为啥切不尽
        每年做两次手术，每次手术切除肠道息肉数量多达100多个，已持续10年……这种让人痛苦的经历，发生在市民吴江...
  • ·疼疼疼 这类人也可能得褥疮
  • ·早餐“打糊糊” 这些食材要慎选
  • ·每天至少4两酒,害他被“烧”昏迷了
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 紧急通告！9月27日、28日洛阳部分道路...
  • 夺金+打破亚洲纪录！洛阳“姊妹花”绽...
  • 预计年产量将达180万件！洛阳首个汉服...
  • 今年底建成10个试点社区！洛阳加快一...
  • 洛阳旅游年票新增一家4A级景区
  • 洛阳公交将开通多条国庆专线 延长夜间...
  • 网友建议对关林火车站实施改造 官方回...
  • 着华裳，赴神都洛阳之旅
  • 水质提升！洛阳关林水厂提升改造项目开工
  • 今年前8个月 洛阳外贸同比增长10.4%
    		•
    百姓呼声
    王城大道路灯近期亮灯太晚？官方回应
    目前洛阳火车站改造项目正在研究推进中
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    形态各异

    走进秋色

    走进溢坡电影村

    王城公园拾零
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605