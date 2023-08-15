洛阳市纪委监委聚焦产业发展重点工作主动监督

“请谈谈你们单位负责的全市年度重点任务未实现既定目标的原因是什么，有哪些改进措施。”近日，市纪委监委驻市工信局纪检监察组约谈相关部门负责人，以面对面提醒谈话的形式，进一步压紧压实抓产业发展的主体责任，护航产业高质量发展。

“请谈谈你们单位负责的全市年度重点任务未实现既定目标的原因是什么，有哪些改进措施。”近日，市纪委监委驻市工信局纪检监察组约谈相关部门负责人，以面对面提醒谈话的形式，进一步压紧压实抓产业发展的主体责任，护航产业高质量发展。

产业是发展的基础，是经济的命脉。市纪委监委坚持把监督融入中心大局，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，从监督产业发展责任落实、职能部门作用发挥、重点项目建设廉洁高效、激发党员干部干事创业热情等方面入手，积极作为、靠前监督、强化服务保障，推动中央和省委、市委决策部署落地落实见效。

市纪委监委充分发挥“室组”联合监督优势，探索形成“专班+例会”“清单+台账”“调研+督办”“激励+严惩”4项工作机制，成立由市纪委监委第四监督检查室牵头的产业发展专项监督工作专班，建立产业发展重点事项清单和监督检查台账，紧盯重点项目、重大任务、关键工作，通过走访调研、跟踪督办等方式，构建起监督检查、督促整改、追责问责、激励保护的监督闭环，保障重点项目有力有效推进。

为培育壮大优势产业集群，市纪委监委产业发展专项监督工作专班紧盯服务保障措施、优化营商环境等工作落实，聚焦十大产业集群和35个重点产业项目，每月协同相关派驻纪检监察组，采取“四不两直”“重点式”“嵌入式”“回头看”等监督方式，开展督导调研，对调研发现的问题向相关职能部门发出工作建议函，以有力监督推动问题解决、项目建设廉洁高效，今年以来，已协调解决项目推进过程中的问题6类14个。

当前，洛阳顺应新文旅产业发展趋势，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，深化文旅文创融合发展，加快打造全国沉浸式文旅目的地。为护航新文旅产业高质量发展，市纪委监委围绕古城历史文脉保护与传承，建立完善政治监督“清单＋台账”机制，制订“护航古城行动”专项监督方案，构建“市—市直单位—县区—乡镇(街道)”四级责任体系，做到任务清晰、目标量化、责任到人。

老城区纪委监委针对“汉服热”引发洛邑古城周边店铺转行这一情况，联合市场监督、城管、税务等部门集中督查，发现问题立行立改，及时推动职能部门出台落实商家资质线上备案、特殊节点先转后批和边转边批等13项惠企政策。瀍河区纪委监委针对古城开发中房屋征收、拆迁安置等民生重点，对职能部门工作跟进监督，发现并督促整改问题94个，提出意见建议52条。

“要始终胸怀大局、服务全局，牢固树立党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作理念。”洛阳市纪委监委主要负责人表示，将认真落实市委十二届四次全会精神，聚焦产业发展重点工作，充分发挥专项监督工作专班作用，扭住重点任务主动监督、跟进监督，确保产业发展工作部署全面落地见效。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）