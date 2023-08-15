洛阳月星新能源科技有限公司：乘“风”而上 跑出发展“加速度”

近日，在新安经济技术开发区洛阳月星新能源科技有限公司生产车间内，工人正在生产、测试一批锂离子电池石墨负极材料。
近日，在新安经济技术开发区洛阳月星新能源科技有限公司生产车间内，工人正在生产、测试一批锂离子电池石墨负极材料。
近日，在新安经济技术开发区洛阳月星新能源科技有限公司生产车间内，工人正在生产、测试一批锂离子电池石墨负极材料。
该企业是河南省科技小巨人(培育)企业，其锂离子电池石墨负极材料等主导产品主要应用在3C数码、动力电池及储能等领域。近年来，该企业抢抓新能源风口，不断加大研发投入力度，在产品热销国内市场的同时，也加快了“走出去”步伐。（洛报融媒·洛阳网记者 董格非 通讯员 江娟娟 摄）
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