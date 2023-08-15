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洛阳文创月饼上新，文物与美食跨界融合

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 08:27

　　中秋佳节临近，洛阳文创月饼又“整活儿”了。近日，洛阳博物馆联手洛阳本土糕点品牌共同推出“遇见洛博”主题限定文创月饼。

这样的文创月饼谁不爱

　　本系列月饼饼皮图案为洛阳博物馆镇馆之宝——东汉石辟邪、唐三彩黑釉马、西周兽面纹铜方鼎，口味上分别搭配香柚、紫米香芋、柠檬芝士，将文物与美食跨界融合，创造出既香糯可口又饱含历史文化的匠心之作。

　　如果您去过洛阳博物馆，对东汉石辟邪一定印象深刻，它总重约7.8吨，长2.9米、宽1.2米、高1.9米，为东汉陵墓神道石刻，是帝陵规制的产物。整件文物由一块完整青石雕成，身体比例、神态、肌肉线条恰到好处，创作富有想象力，反映了东汉时期的升仙思想，也体现出汉代石雕技艺炉火纯青的境界。

　　洛阳博物馆珍藏的唐三彩黑釉马，高73厘米、长84厘米，四足挺立，头颈上昂，全身大体黑色，唯有马面、鬃、背、尾、蹄为白色，在唐三彩中实属罕见，是文献中“龙种神驹，四蹄踏雪”的艺术再现。

　　文创月饼使用的西周兽面纹铜方鼎，直腹立耳，有四只柱状足，柱状足的上部与鼎的腹部均饰有兽面纹。目前发现的方鼎多为商代方鼎，西周时期的方鼎存世稀少。这件方鼎将青铜器的狞厉之美展现得淋漓尽致，传达出一种“雄都定鼎地，势据万国尊”的气势，是西周铜鼎中极为难得的珍品。

　　“文物＋美食”的跨界创新，让洛阳博物馆的文创月饼吸引了众多年轻群体的关注。不少年轻消费者认为，文创月饼不仅是唇齿留香的美味糕点，也是娓娓道来的历史故事、寄托相思的诚挚祝福，还有取自国家宝藏的新鲜创意，为中秋佳节增添了国风美学的浪漫。

　　洛阳博物馆相关负责人表示，中华优秀传统文化不仅保存在典籍文献、遗址文物中，更蕴藏在人们衣食住行用的日常生活中，历史文化只有存续在生活中，才能不断焕发生机与活力。未来，洛阳博物馆将持续加大开发力度，在设计中充分考虑应用场景和实用功能，推出更多深受大众喜爱的文创产品。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 李珺 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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