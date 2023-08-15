25日至昨日，全省秸秆综合利用观摩推进会在洛召开，交流学习秸秆综合利用新模式、新技术、新装备，推动各地立足资源禀赋、耕作特点和产业发展，统筹做好秸秆科学还田和离田高效利用，有力促进宜居宜业和美乡村建设。

25日至昨日，全省秸秆综合利用观摩推进会在洛召开，交流学习秸秆综合利用新模式、新技术、新装备，推动各地立足资源禀赋、耕作特点和产业发展，统筹做好秸秆科学还田和离田高效利用，有力促进宜居宜业和美乡村建设。

近年，洛阳深入践行绿色发展理念，结合牛羊养殖和食用菌产业发展实际，突出抓好秸秆肥料化、饲料化、基料化综合利用。在实践中，洛阳坚持以还田增加土壤肥力，加大深耕深翻农机补贴力度，推广还田深耕的耕作方式，有效提升地力、减少虫害、增加粮食产量；坚持以饲料促进牛羊养殖，构建市场化运营体系，推动牛羊饲养量分别达到35.59万头、160万只；坚持以基料发展食用菌种植，依托伏牛山国家级食用菌特色产业集群建设，推动秸秆基料化利用，年消耗秸秆12万吨，真正实现循环利用、全量利用。

在洛期间，与会代表先后到汝阳秸秆综合利用示范田、优然牧业、华宝农牧公司、奥吉特食用菌基料生产基地等，实地观摩秸秆粉碎还田、饲料化利用、市场化收储、基料化利用等经验做法。

根据会议部署，下一步，我市将把农作物秸秆综合利用作为改善农村环境的着力点、提高农民收入的增长点、培育农业产业的支撑点，持续创新利用方式、提升利用效率、增加利用价值，扎实做好秸秆变废为宝、综合利用这篇“大文章”。

省农业农村厅总农艺师杨玉璞，副市长韩治群等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)