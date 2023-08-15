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凝心铸魂 再建新功 着力推动纪检监察事业高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 08:16

　　日前，市纪委监委举行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课报告会。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰以《坚持不懈用伟大思想凝心铸魂，着力推动纪检监察事业高质量发展》为题作党课报告。

　　报告回顾了中国共产党走过的百年风雨历程，指出新时代党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，最根本在于有马克思主义中国化时代化最新成果科学指引，要求全市纪检监察干部要矢志不渝做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，为实现新时代新征程党的使命任务提供坚强保障。

　　报告强调，全市纪检监察机关要全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要始终做到旗帜鲜明讲政治，把党的领导贯穿到纪检监察工作全过程、各方面。要始终胸怀大局、服务全局，以有力有效监督推动洛阳经济社会高质量发展。要始终坚守执纪执法为民、纠风治乱为民的理念，把维护人民群众根本利益作为出发点和落脚点。要始终以永远在路上的坚韧和执着，系统施治一体推进“三不腐”，持续营造风清气正的政治生态。要从严从实加强纪检监察队伍自身建设，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。要加强统筹协调，切实将主题教育和教育整顿激发出来的学习工作热情转化为纪检监察工作高质量发展的强大动力。

　　在市纪委监委机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一期读书班期间，还通过个人自学、班子领学、分组研讨等方式，推动主题教育走深走实。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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