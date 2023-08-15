洛阳今日阴天有小雨，气温17℃～21℃。 望阙云遮眼，思乡雨滴心。中秋佳节临近，我市连日秋雨绵绵，空气湿冷。气象部门提醒，阴雨还将持续。 省气象服务中心提醒，预计明后两天，全省依旧是阴雨绵绵的天气。明日，西南部有中雨；29日，黄河以北地区的本轮降雨率先收尾，其他地区也将逐渐停歇。我省西南部山区近期累积降雨量大，山洪、地质灾害气象风险较高，涉山涉水景区需要做好防范应对。 昨日下午，省自然资源厅与省气象局联合发布地质灾害气象风险预警，昨日20时至今日20时，河南省地质灾害气象风险预警达到黄色预警的地区有三门峡大部，洛阳中部及周边，南阳、平顶山西部。 来看洛阳天气，市气象局根据最新的气象资料分析，受副高边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，未来一周我市多阴雨天气，气温较低。 最近几天天气预报 今日：阴天有小雨，气温17℃～21℃。 明日：阴天转小到中雨，气温16℃～22℃。 9月29日(周五)：中秋节，小雨转多云，西北风3级～4级，气温17℃～23℃。 9月30日(周六)：多云间晴天，气温15℃～25℃。 10月1日(周日)：国庆节，多云到阴天转小雨，气温15℃～23℃。 10月2日(周一)：阴天有小雨，局地中雨，气温16℃～20℃。 10月3日(周二)：阴天有小雨，气温16℃～21℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)