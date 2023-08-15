今年前8个月 洛阳外贸同比增长10.4%

近日，记者从洛阳海关获悉，今年前8个月，我市进出口总值为157亿元，同比增长10.4%。其中，出口126.7亿元，同比增长7.9%；进口30.3亿元，同比增长22%。此外，8月单月全市进出口22亿元，进出口总值创2022年2月以来新高。

近日，记者从洛阳海关获悉，今年前8个月，我市进出口总值为157亿元，同比增长10.4%。其中，出口126.7亿元，同比增长7.9%；进口30.3亿元，同比增长22%。此外，8月单月全市进出口22亿元，进出口总值创2022年2月以来新高。 近日，记者从洛阳海关获悉，今年前8个月，我市进出口总值为157亿元，同比增长10.4%。其中，出口126.7亿元，同比增长7.9%；进口30.3亿元，同比增长22%。此外，8月单月全市进出口22亿元，进出口总值创2022年2月以来新高。 发展更加多元。今年前8个月，我市一般贸易进出口144亿元，同比增长6.2%；保税物流进出口8.3亿元，同比增长63.5倍。 规模持续扩大。今年前8个月，全市有进出口实绩业务企业1051家，较去年同期增加82家，其中进出口值1000万元以上企业216家，较去年同期增加39家。我市民营企业进出口116.7亿元，同比增长9.4%；国有企业进出口33.7亿元，同比增长8.6%；外商投资企业进出口6.6亿元，同比增长46.2%。 市场不断拓展。今年前8个月，我市对泰国进出口17.9亿元，同比增长5%；对欧盟(不含英国)进出口26亿元，同比增长43.4%；对巴西进出口11亿元，同比增长37.6%；对美国进出口9.5亿元，同比增长2.2%；对俄罗斯进出口8.9亿元，同比增长130%。全市对共建“一带一路”国家进出口70.8亿元，同比增长7%。 实力提速增强。全市出口货物的国际市场竞争力不断增强，今年前8个月，出口机电产品54.4亿元，同比增长24.1%，其中出口摩托车5.9亿元，同比增长57%；出口拖拉机5.5亿元，同比增长122.5%；出口轴承3.9亿元，同比增长37.5%。同期我市出口劳动密集型产品16亿元，同比增长5.5%；出口硅片出口16.5亿元，同比增长4%；出口家具及其零件12.8亿元，同比增长11%。 在进口方面，我市外贸也实现了突破。今年前8个月，全市进口燃料油10.1亿元，去年同期无进口；进口铌铁8.3亿元，同比增长32.5%；进口干绿豆1.5亿元，同比增长6.4%；进口金精矿4726.5万元，同比增长13倍。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟)