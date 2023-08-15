洛阳2023年义务教育质量监测成果展示交流会举行

25日，我市2023年义务教育质量监测成果展示交流会在洛阳市君河湾小学、启明初级中学举行。

25日，我市2023年义务教育质量监测成果展示交流会在洛阳市君河湾小学、启明初级中学举行。

会上，市教师发展中心公布了首次义务教育质量监测相关情况。今年4月，市教师发展中心对全市15个县区120所中小学的主要学科进行了学业质量抽测和实地调研。学业质量监测的方式是，对上述学校四年级语文、数学、科学三个学科，八年级语文、数学、英语、物理四个学科，进行质量抽测。在抽测中，君河湾小学、市航空实验学校(原市五十六中)等表现优异。记者从现场了解到，今后，义务教育阶段质量监测工作将常态化、制度化，每年进行一次，通过监测评价，为基础教育发展提供决策支撑。

市教师发展中心积极支持中小学参加科技活动，推选出一批优秀选手参加了今年暑期举行的全国性大赛，取得优异成绩，会上公布了相关获奖名单。

●青少年无人机大赛

全国一等奖：景华实验小学、黎明小学、香山小学、伊川县实验小学、高新外国语学校、新安职高代表队。

●青少年航海模型竞赛

全国一等奖：东升第二小学、零一四学校、市二外东校区、南昌路小学代表队。

●青少年车辆模型竞赛

全国一等奖：行知实验学校代表队。

●青少年机器人设计大赛

全国冠军：凯旋路小学、市航空实验学校代表队。

全国亚军：白马小学代表队。

此外，现场还进行了公开课观摩、典型学校发言、义务教育质量提升成果展示等。（洛报融媒·洛阳网记者 刘敏）