洛阳公交将开通多条国庆专线 延长夜间服务时间

“洛阳公交集团”官方微博今日发布通告称，为方便市民及游客中秋国庆假期期间游玩，我市将开通多条国庆专线，并延长夜间服务时间。

“洛阳公交集团”官方微博今日发布通告称，为方便市民及游客中秋国庆假期期间游玩，我市将开通多条国庆专线，并延长夜间服务时间。

一、开通国庆专线为方便中秋、国庆假期市民及游客出行游玩，洛阳公交集团将于9月29日至10月6日开通6条国庆专线。

二、开通古城游专线为方便中秋、国庆假期市民及游客前往应天门、隋唐大运河文化博物馆等景区游玩，洛阳公交集团将于9月29日至10月6日开通古城游专线。

停靠站点：应天门、丽景门、洛邑古城、新街滨河北路口(隋唐大运河文化博物馆西)

运营时间：15:00—22:00

三、部分线路延长夜间服务时间为方便中秋、国庆假期市民及游客夜间前往洛邑古城景区游玩，洛阳公交集团将于9月29日至10月6日延长途经洛邑古城部分线路的夜间服务时间。