双节期间参观洛阳古墓博物馆 这份指南请收好

“洛阳古墓博物馆”微信公众号今日发布中秋、国庆双节开放公告及参观指南。

“洛阳古墓博物馆”微信公众号今日发布中秋、国庆双节开放公告及参观指南。

洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)中秋、国庆9月29日(周五)——10月6日(周五)期间正常开放，10月2日(周一)不再例行闭馆。开放时间：9:00——17:00(16:00停止入馆)。

洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)常年对社会公众免费开放，需要在洛阳古墓博物馆微信公众号(散客)、官网(团队)上实名预约后(60岁以上人群不用预约)，凭身份证或预约二维码通过闸机入馆参观。

预约过的观众如无法按时入馆参观，可于参观当日20:00前在本系统申请退票，逾期无法退票，系统将自动默认该账号爽约1次。爽约3次的账号，将在90天内不能预约。

中秋国庆节长假期间预计参观人数较多，有出行计划的观众请提前五天进行预约参观门票。未预约，勿前往。同时也请及时关注官方网站、微信、微博、抖音、快手等参观信息的发布。如果对我馆各项服务有建议或意见，请拔打办公电话037962265740(9:00——17:00)。

馆内游客中心提供行李免费寄存、轮椅租用、饮用水等便民服务。咨询电话：037962260019(9:00--17:00)。

参观如需讲解服务请至馆区太虚殿服务台办理。我馆提供人工讲解、自助导览机、微信公众号小程序讲解，且我馆从未授权任何第三方平台提供或销售各类与我馆有关的团队、跟团、代约门票、讲解等有偿服务，请观众朋友勿信此类宣传信息，避免个人权益受到损害。咨询电话037969896198(9:00--17:00)。

中秋国庆长假期间我馆每天推出两场“宝藏亲子游”定制研学活动和“探秘古墓宝藏”精品小团定制讲解活动，请参加研学活动的朋友在报名通道报名后按时参与研学活动。研学活动咨询微信：16637917097。⑥